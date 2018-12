Esta tarde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció aumentos al salario mínimo que alcanzarán el 100% en los municipios que bordean la frontera con Estados Unidos, al argumentar que un impulso a la economía de esta zona inhibirá la emigración ilegal a territorio estadounidense, publicó El Universal."Para 2019, se fijará el salario mínimo general en 102.68 pesos; y en 176.72 pesos en la zona libre de la frontera norte", dijo en conferencia de prensa Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. La diferencia será de 74 pesos con 4 centavos. En total serán 43 los municipios que corresponden a los estados de Baja California Norte (5), Sonora (11), Chihuahua (8), Coahuila (8), Nuevo León (1) y Tamaulipas (10) en donde el salario mínimo será de 176.72 pesos. Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estos son los municipios que obtendrán en 2019 un incremento del 100% en el salario mínimo: El proyecto de presupuesto para 2019 que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el sábado al Congreso contempla "un paquete de estímulos para los municipios de la frontera norte". "¿Por qué lo de la frontera como un trato especial? Porque es la última cortina de desarrollo para retener a nuestros compatriotas en el territorio (...) Vamos a crear estas cortinas de desarrollo para que la gente no tenga necesidad de emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria" por faltas de oportunidades económicas, explicó López Obrador.Según el mandatario, el fuerte aumento de los salarios en la frontera no generará un pico de inflación, pues existe "el compromiso de reducir el IVA en la franja fronteriza del 16% al 8% y el compromiso de reducir el impuesto sobre la renta al 20%".Baja California Norte: Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y MexicaliSonora: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa CruzCananea, Naco, Agua PrietaChihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinagua yManuel Benavides Coahuila: Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e HidalgoNuevo León: AnáhuacTamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

