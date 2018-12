El oscuro negocio de los packs II ¿qué onda con el sexting?

Existen diferencias entre el ‘sexting’ y la difusión no consentida de imágenes íntimas. En el primer caso las personas ejercen sus derechos a la libertad sexual e implica el consentimiento de ambas partes, explica Danya Centeno de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.“El sexting no es una práctica que hay que estigmatizar ni es mala por sí misma”, el problema es cuando alguien rompe el vínculo de confianza y divulga estas imágenes, dice Centeno.Este martes, El Universal dio a conocer la venta de “packs” en uno de los principales mercados en lnternet.Los precios van desde un peso hasta los 2 mil, pero es probable que no todas estas imágenes de mujeres se obtuvieran a través del sexting. “También hay muchos casos en los que los perpetradores pueden hackear a las víctimas o les quitan el teléfono”, indica la abogada.A pesar de eso, hay una tendencia constante de revictimizar a las mujeres que aparecen en las fotos y las comparten, la culpa sigue cayendo sobre ellas y no sobre la persona que violó la confianza y las compartió, asegura.Este tipo de violencia virtual tiene impactos inmediatos en lo emocional y en lo físico, que están asociados con sudoraciones, alteraciones emocionales y del apetito, falta de concentración y ataques de ansiedad o paranoia, que pueden orillar a las mujeres a no salir de su hogar, porque se sienten vigiladas y juzgadas, lo que afecta su vida cotidiana, laboral o escolar, menciona Lulú Barrera del colectivo LuchadorasMX.Normalizar esta práctica ha generado que incluso Internet se vuelva un lugar de riesgo para las mujeres, llegando al punto en el que se les desinvita a usar las tecnologías con libertad a ejercer sus derechos a la expresión sexual, señala Barrera; caso contrario a cuando se filtran imágenes íntimas de hombres, ellos no son agredidos y su actuar no es visto como juzgable, opina.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.