¿Cuánto cuesta un amparo para uso lúdico de mariguana?

Morelos.- En cinco días el despacho jurídico Ingrid Tapia SC ha recibido más de 200 solicitudes a través de las redes sociales para el consumo lúdico de mariguana en Morelos, sus clientes van desde millennials hasta personas de 80 años.Ricardo Altamirano Sánchez, abogado de la firma, explicó que el interés es grande ya que “hemos recibido más de 200 solicitudes, tenemos presentadas ya 45 y las demás se presentan el día de mañana, tanto a nivel federal como en las dependencias locales y estatales".La convocatoria se realizó a través de las redes sociales y la confirmación del amparo se realiza con un depósito inicial de 2 mil pesos, para que el permiso de la Copefris sea tramitado por la firma de abogados, la apuesta del bufete es que la violencia por el consumo de mariguana se reduzca."Yo creo que si bajará el índice de delincuencia dado a que ya no estará en manos de la mafia, ni del crimen organizado, la propuesta es para el autocultivo, es vitalicia y es personal, no aplica para la venta, es decir no podrá haber venta ni comercialización de los productos", explicó.El abogado señaló que para las personas mayores ha resultado más fácil ampararse para el consumo lúdico de mariguana que solicitar un permiso de uso medicinal, ya que este tiene un costo inicial de 2 mil pesos y de hasta seis mil pesos en caso de llegar al litigio, pero el uso medicinal puede llegar a costar más de 100 mil pesos."El amparo tiene un costo de seis mil pesos, es realmente muy accesible, aceptamos todas las tarjetas y tenemos plan de pagos de mil pesos, es realmente hacerlo accesible a toda la sociedad y a todos los mexicanos, mejor estar amparados a tener que estar pagando mordidas, actos de extorsión o estar al margen de la ley", comentó.El abogado afirmó que en estos amparos también se ha solicitado fijar la empresa o el medio por el cual se debe obtener la semilla certificada para la siembra, situación para la cual se han contemplan por lo menos tres empresas que han ofrecido sus servicios.

