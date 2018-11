Ciudad de México— El presidente del Senado, Martí Batres, auguró que la iniciativa para eliminar el cobro de comisiones bancarias tendrá un proceso legislativo largo y, en caso de aprobarse, podría tener observaciones de parte del Ejecutivo.Dijo que los tiempos que tardan las iniciativas en ser aprobadas dependen de los tiempos político-legislativos que los propios legisladores le imprimen a sus trabajos."Hay todo un procedimiento legislativo, quienes deciden sobre, digamos, el conjunto de tiempos y características de estos procesos son los legisladores ya en el trabajo legislativo mismo."(Esta iniciativa) tendría que pasar además a la otra Cámara, la Cámara de Diputados, en un momento dado. Además, por otra parte, el propio a Ejecutivo Federal forma parte del procedimiento legislativo porque es quien promulga y publica las leyes, además tiene la facultad de presentar observaciones", resaltó.Para ejemplificar lo dilatado que puede ser la aprobación de algunas leyes, Batres recordó el caso de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores públicos, que tardó siete años en ser votada en la Cámara de Diputados."¿Va a quedar congelada, entonces, esta iniciativa?", se le preguntó."Yo no he dicho eso, yo digo que se turnó a comisiones y ya, seguirá un proceso", señaló.Batres no quiso pronunciarse sobre si existe consenso al interior de su bancada con la iniciativa presentada por el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, la cual fue desautorizada por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no habrá modificaciones legales en temas económicos durante los primeros tres años de su mandato."Creo que ahí tienes que platicar con los voceros del grupo parlamentario de Morena. Yo soy el presidente del Senado de la República, esa es mi responsabilidad en esta etapa", indicó.

