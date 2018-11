Emitirá SFP nueva resolución contra Odebrecht

Ciudad de México— La Secretaría de la Función Pública (SFP) asumirá la determinación de un tribunal federal que anuló una sanción contra Odebrecht, pero emitirá una nueva resolución sobre el caso.En un comunicado, la dependencia afirmó que la resolución del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa es de forma y no cuestiona el fondo del asunto."Esta institución del gobierno federal reitera su respeto a las determinaciones de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que dicha sentencia será atendida en todos sus términos."La resolución tiene que ver con una cuestión de forma y no prejuzga sobre el fondo del asunto", afirmó.Reforma publicó este lunes que la anulación se dio porque la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) se negó a entregar copias certificadas del expediente de sanción a la firma brasileña y el tribunal consideró que con ello se le impidió tener derecho a una defensa adecuada.La sanción anulada a la constructora es por haber ocasionado daños a Pemex por más de 119 millones 747 mil 603 pesos en las obras de acondicionamiento de tierras en la refinería de Tula.La SFP dijo que una vez que se desahoguen las pruebas que ordenó el tribunal, la Unidad de Responsabilidades de Pemex emitirá una nueva resolución.La anulación de la sanción, resaltó la SFP, no compromete ninguna de las otras siete sanciones impuestas sobre este tema, tres contra la empresa y/o sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos más contra un servidor público de Petróleos Mexicanos.

