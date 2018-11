Ciudad de México— La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió que el caso contra colaboradores de Javier Duarte corre peligro, por jueces y Magistrados que aplican "criterios a modo" en forma retroactiva que favorecen a los imputados.Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador de Delitos Federales de la PGR, dijo lo anterior por el fallo de un juez que invalidó todos los documentos bancarios contra Javier Nava Soria, el contador procesado por su implicación en el caso Duarte, debido a que esas pruebas no se obtuvieron con orden judicial.El criterio del juez se basó en una tesis aislada dictada en noviembre de 2017 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no es jurisprudencia obligatoria para los impartidores de justicia."Estamos tratando de tener una estrategia que nos permita tener sentencias condenatorias, desde luego que se corre un peligro que desde un principio se los mencioné", dijo."Yo creo que lo que la sociedad reclama es que no haya impunidad, y cuando tenemos criterios a modo pues generamos impunidad; yo estoy de acuerdo con el criterio, pero que el criterio se aplique a partir de cuando se adopta hacia adelante, no de manera retroactiva".Muñoz, en forma irónica, reiteró que el fallo dictado el fin de semana en favor de Nava Soria justificaba aún más la decisión tomada por la PGR de negociar un procedimiento abreviado contra el ex Gobernador veracruzano Javier Duarte, en el cual consiguió una sentencia de 9 años de prisión."(De haberse ido a juicio) ahorita lo tendríamos de vacaciones, como lo mencioné, en Miami, en Cancún, con sus lentes oscuros, disfrutando", expresó."Cuando nosotros adoptamos el criterio de ir por un juicio abreviado, pues teníamos este escenario, este escenario que veíamos peligroso y que lo que iba a generar era impunidad, en un hecho tan lamentable y que la sociedad reclama".El subprocurador sostuvo que si la PGR hubiera sido clarividente, hubiese solicitado a los jueces su validación para tener acceso a la información bancaria de los cómplices de Duarte.Sin embargo, dijo, que muy seguramente los juzgadores le hubieran respondido que el Ministerio Público tenía la facultad para requerir esa información sin orden judicial.Muñoz manifestó su desacuerdo con el encabezado de la nota de Reforma, que refiere que la resolución sobre Nava Soria se trata de un revés para la Procuraduría."Yo creo que el revés quien lo lleva es la ciudadanía, ese revés es para con la ciudadanía, nosotros avisoramos este escenario en el caso de Javier (Duarte) y es por lo que fuimos a un procedimiento abreviado", expresó.Un juez federal determinó que es ilegal toda la información financiera que presentó la PGR en el proceso contra Nava Soria, un contador involucrado en la red de empresas que desviaron dinero en el Gobierno de Duarte, porque fue obtenida sin orden judicial.El juez Marco Antonio Fuerte Tapia invalidó 10 estados de cuenta, el testimonio de 10 funcionarios de bancos y un dictamen de contabilidad de la PGR, al estimar que derivan de un acto que debió contar con la autorización de un juez.

