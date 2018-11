Piden acotar a superdelegados

Ciudad de México— Las facultades de los superdelegados en materia de seguridad alertaron a la Oposición.La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que prevé aprobar Morena en la Cámara de Diputados plantea una coordinación directa de los llamados superdelegados con el presidente de la República, lo cual les permitiría fungir como secretarios técnicos en los gabinetes estatales de seguridad, dijo ayer Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano.Tras conocerse el último dictamen para la reforma, la legisladora señaló en entrevista que Morena quiere mantener la coordinación de los delegados con el presidente de la República porque el próximo Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tiene la intención de que también se desempeñen como secretarios técnicos de los gabinetes de seguridad."Están planteándose tener gabinetes de seguridad a nivel nacional y en cada uno de los estados, donde los delegados estarían desarrollando la actividad de secretarios técnicos", explicó.La medida, dijo, es cuestionable porque a los delegados no se les exige en la Ley Orgánica cumplir con ningún control de confianza ni con un perfil ligado a temas de seguridad pública."No serían investigados en materia de corrupción ni tendrían controles de confianza mínimos que se exigen a funcionarios públicos de ese nivel. Tampoco se les pide experiencia para ese cargo, cuando en seguridad se requieren perfiles especializados", enfatizó.De aprobarse la iniciativa, Tagle advirtió que los delegados podrán tomar decisiones de seguridad pública aún sin el consenso de los gobernadores de cada entidad."En esos gabinetes de seguridad se van a tomar acciones de carácter inmediato con temas de seguridad y, en algunos casos, pueden ser decisiones para usar la fuerza o actuar de emergencia y eso implica que puedan hacerlo sin el consenso del gobierno estatal."Me parece que esta centralización del poder no ayuda a resolver el problema. Durazo decía que era justamente porque querían tener línea directa con el Presidente, pero hay niveles de gobierno, y necesitamos que los gobernadores asuman también las facultades que tienen en materia de seguridad", expresó.La legisladora celebró que la reforma contemple que los delegados dependan de la Secretaría de Bienestar.Sin embargo, reprobó que se les perfile como figuras de coordinación directa con el Presidente, pues consideró que algunos podrían incrementar su trabajo político."Sabemos que están entre ellos varios ex candidatos que tienen un interés en seguir acrecentando su trabajo político en el estado para aspirar a ser gobernadores", planteó.

