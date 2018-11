Ciudad de México— Un tribunal federal anuló una de las inhabilitaciones para recibir contratos públicos impuestos a la constructora brasileña Odebrecht por irregularidades en contratos asignados por Pemex.La inhabilitación por cuatro años, fue invalidada porque la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial se negó a expedir copias certificadas del procedimiento respectivo a los abogados de Odebrecht, a menos que se hiciera un pago previo por dichos documentos, lo que violó el derecho de defensa adecuada.El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dejó sin efectos todo lo actuado a partir del 5 de septiembre de 2017 en el procedimiento PTRI-S-005/2017, que tendrá que ser repuesto para que Odebrecht pueda defenderse de nueva cuenta.Una vez realizado este trámite, la Unidad de Responsabilidades, que depende de la Secretaria de la Función Publica (SFP), podrá resolver de nuevo si impone la misma sanción, si la modifica o si la cancela.Según el tribunal colegiado, no es posible una defensa adecuada "si el inculpado sólo cuenta con los datos reflejados en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, pero sin contar con los elementos de prueba que estime necesarios para llevar a cabo su defensa, como son las copias certificadas del dictamen contable financiero del 21 de agosto de 2017, solicitadas a la autoridad responsable".El 5 de septiembre de 2017, la Unidad condicionó la entrega de copias certificadas del dictamen contable, que consta de 3 mil 610 fojas, al pago previo de una cuota prevista en la Ley Federal de Derechos de 19.42 pesos por cada copia.En primera instancia, un juez de Distrito había concedido el amparo solo para que se expidieran las copias, pero sin el efecto de invalidar la etapa final del procedimiento de responsabilidad, lo que fue determinado por el tribunal colegiado.La sanción anulada a la constructora es por haber ocasionado daños a Pemex por más de 119 millones 747 mil 603 pesos en las obras de acondicionamiento de tierras en la refinería de Tula.Según información oficial, Constructora Norberto Odebrecht, incumplió con sus obligaciones contractuales al no haber respetado los costos pactados en el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14.El contrato en cuestión, de mil 436 millones 398 mil 637 pesos para acondicionar, adjudicado en 2014, fue para mover tierras y conformar plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo en Tula.Por este caso, Pemex presentó recientemente una demanda civil contra Odebrecht, para exigir el pago de los 119 millones de pesos del presunto daño, que no pudo ser reclamado en la sanción administrativa por una laguna en la ley que rigió esa investigación.Odebrecht tiene dos sanciones adicionales de la SFP, que contemplan inhabilitaciones y multas por 548 millones de pesos, y que están en litigio.

