Caen 5 por presuntos nexos con asesinato de hija de diputada

Veracruz.- Cinco personas han sido detenidas por estar presuntamente involucradas en el asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la legisladora federal de Morena, Carmen Medel en Ciudad Mendoza, Veracruz, el 8 de noviembre."Hemos detenido hasta el momento a cinco personas que podrían estar vinculadas con este crimen; a Jesús del Carmen “N” a José Enrique “N”; a Guillermo “N” y a Luis Ángel “N”, en principio. Están a disposición de la autoridad judicial por otros delitos, pero muy probablemente forman parte de la célula que habría participado, en todo caso, en este terrible crimen; igualmente detuvimos a José Luis “N”, “El Canek” o “El Caner”, quien presuntamente es el líder de una organización delictiva que opera en la zona y que podría haber participado en el crimen de esta joven, no en la parte material, sí en la parte intelectual”, señaló Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz.El mandatario estatal reiteró que se trató de una confusión, en donde los presuntos responsables buscaban a otra mujer y por equivocación asesinaron la joven estudiante de medicina, que no tenía ninguna vinculación con el crimen organizado."Puedo informar que la FGE, con base en elementos sustantivos, puede confirmar el día de hoy y así lo hizo saber en reunión del grupo de coordinación que la persona que fue asesinada en Ciudad Mendoza es el presunto responsable del crimen de la joven que había sido asesinada por la mañana en el gimnasio, cuyo nombre todos conocemos, a esta conclusión se llega después de la identificación de este individuo después de un retrato hablado que está certificado por dos testigos presenciales, también por los dictámenes de balística que acreditan que pistola que se encontró en la camioneta Mazda, en la cual fue hallado asesinado este individuo, es la misma que se usó en el asesinato de la mañana en el gimnasio de Ciudad Mendoza”El gobernador de Veracruz aseguró que la investigación aún no está cerrada y se procederá contra todos los presuntos responsables.

