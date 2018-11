Piden a Obrador y Morena coordinar posturas

Legisladores del PAN, PRI, MC y PRD exigieron al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a Morena que se comporten con madurez y se coordinen en sus posturas.Luego de la iniciativa para eliminar comisiones bancarias, advirtieron la falta de experiencia, de comunicación y pericia política para evitar que el País caiga en tormentas económicas por sus propuestas, como ya había pasado con la suspensión del aeropuerto en Texcoco.El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que su partido no puede permitir que los morenistas, tanto en la Cámara como en el Senado, generen inestabilidad por querer acelerar su "mal llamada" cuarta transformación."Es inadmisible que tuvo que salir el Presidente electo, López Obrador, a enmendar la plana de la atrocidad cometida por la falta de coordinación y de sensibilidad de los legisladores de Morena. Esperemos que no sea la línea de conducción una vez que llegue al Poder", indicó.Ello sucede, consideró, porque Morena no es un partido, "sino que es la representación de una sola persona, lo que genera el comportamiento errático"."Morena tiene un gran reto. López Obrador se tiene que manejar con prudencia, con humildad, con madurez. En Acción Nacional exigimos a los legisladores de Morena no jugar con el bienestar de los mexicanos, se debe escuchar a los expertos para no tomar decisiones tan importantes a la ligera", apuntó."Es increíble que tomen estas decisiones sin consultar ni a su propio Gabinete y, peor aún, que el senador Ricardo Monreal mantenga una postura soberbia ante esta situación", señaló.Verónica Juárez, vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputadis, advirtió que hay una lucha por el poder entre legisladores y el Gobierno."Aún sin haber asumido el Gobierno, errores estratégicos del Presidente electo y la lucha por el poder que se ha desatado en su partido están ocasionando daños graves a la economía del País y de los trabajadores", acusó.Consideró que la ausencia de un plan de Gobierno claro, las imposiciones y desplantes de López Obrador, así como el protagonismo y la falta de comunicación entre el equipo económico del Presidente electo y las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión, están resultando muy costosas para México, particularmente para el ahorro de los trabajadores.La vicepresidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Dulce María Superior, cuestionó que habiendo políticos experimentados en Morena se den iniciativas con las que no se miden sus efectos."Siento que todavía no acaban de asumir que son Gobierno. Son Gobierno y tienen que madurar, no se pueden lanzar ideas aventuradas, porque una iniciativa firmada por un coordinador tiene su peso y ya vimos también cuál es el poder de la voz presidencial", manifestó la diputada del PRI.Cuestionó si se trató de una actitud protagonista de Monreal promover la desaparición de comisiones bancarias, que terminó nublando la iniciativa de regulación de la mariguana de la senadora Olga Sánchez Cordero.O también, pudo ser, dijo, un "globo sonda" del zacatecano para medir sus efectos, pero que resultó muy caro para el País.A unos días de que inicie el nuevo Gobierno, la vicepresidenta indicó que los de Morena le recuerdan la película Fantasía, de Walt Disney."Mickey la hace de aprendiz de brujo. Esperamos que los aprendices de brujos y de brujas aprendan con rapidez y no inunden al País como le pasó a Mickey Mouse", expresó.El priista Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente del Senado, reprochó que por la decisión del tabasqueño los mexicanos estén condenados a la extorsión de los bancos tres años y se meta al cajón la iniciativa."No se debe perder la oportunidad para discutir el tema, que no lo impida el Presidente, que haya discusión y diálogo, donde no pierdan los bancos ni el público", manifestó."Muy malo que López Obrador pacte con los bancos 3 años de gracia ¿Por qué aceptar que nos roben tres años, es el mismo mensaje de 'acostúmbrense'".Pidió a Morena que presente iniciativas que sí puedan sostener con trabajo productivo y no sea, señaló, una oficialía de partes del Ejecutivo, como tanto criticaban.A su vez, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, indicó que es claro que en Morena no hay conducción ni coordinación en la llamada cuarta transformación, por eso, dijo, hay confusión sobre las propuestas legislativas que se presentan."Hay un claro problema de coordinación y de procesamiento político en el partido y en las Cámaras del Congreso", apuntó."Se ha desechado una iniciativa de Ricardo Monreal, que ayudaba a la economía popular, porque no es respaldada por el próximo Ejecutivo", mencionó."Se deben respetar las iniciativas que presenten diputados y senadores, y debe haber coordinación y conducción en Morena".Castañeda resaltó que lo grave no fue la iniciativa de Monreal, sino la evidencia de la fragilidad de la economía mexicana sólo porque se presentó una propuesta para acabar con los abusos de los bancos.