Ciudad de México— El proyecto de dictamen para crear la nueva Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ratifica atribuciones para que esta dependencia sea la responsable de atender tanto la seguridad pública, como la interior y la nacional.Diputados y senadores de Oposición pidieron el pasado jueves a Morena que esto se modificara en el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal porque se estaban concentrando y revolviendo facultades en una sola Secretaría.El futuro titular de la SSP, Alfonso Durazo, aclaró ese mismo día en una reunión que no había confusión de términos y que era intencional esa estructura administrativa para abarcar las tres formas de seguridad.El proyecto de dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, que preside la diputada de Morena Rocío Barrera, no modifica la redacción original de la iniciativa del coordinador Mario Delgado.Por tanto, las funciones de seguridad se separan de la Secretaría de Gobernación y se crea la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC).El lunes, el dictamen será presentado a discusión y votación para que sea aprobado el martes en el Pleno de la Cámara baja.En el artículo 30 Bis se define que a la SSPyPC le corresponde formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes.También proponer al Ejecutivo federal la política contra el crimen y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal.Asimismo, coadyuvar a la prevención del delito y ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales.Del mismo modo, tienen la atribución de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos.Se indica que la Secretaría deberá organizar, dirigir y supervisar, bajo su adscripción a la Policía Federal, el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal.Tendrá que proponer, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional.También efectuar, en coordinación con la Fiscalía General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito."Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México que soliciten apoyo, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes", agrega el dictamen."Reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente."Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y de la Ciudad de México para la coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia".Entre otras funciones se prevé que la SSPyPC pueda ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos."Organizar y dirigir actividades de reinserción social y supervisión de la libertad condicional, así como las relativas a la supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional al proceso de conformidad con la normatividad aplicable en la materia y en coordinación con las autoridades competentes", se establece."Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública".También se señala que la Secretaría de Seguridad deberá coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad pública y nacional.Así como del ámbito criminal y preventivo que requiera de dependencias y organismos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones que las leyes le establecen.El proyecto indica que la Secretaría deberá organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción al Centro Nacional de Inteligencia."El cual fungirá como un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como contribuir, en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de Gobierno", se incluyó en el dictamen como nueva redacción.

