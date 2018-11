Unos 200 integrantes de la caravana migrante solicitaron su repatriación durante los cinco días que duró su campamento en la capital, informó el representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM) de la ONU, Christopher Gascon."Durante los primeros cuatro días hubo 175, y con las de hoy habrán llegado a 200", indicó en entrevista, al tiempo que el personal desmontaba el módulo que mantuvieron desde el lunes en el Deportivo Martínez Palillo."Como motivos para regresarse a sus países, muchas personas hablaban de aspectos familiares, otras personas decían que no pensaban que fuera tan difícil el viaje y pensaban mejor regresar a casa, y otras decían que ya no tenían muy claro su propósito en seguir".El funcionario de la ONU dijo que la mayoría de los repatriados fueron hondureños, con mayor presencia en la caravana, pero que también de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.Los centroamericanos se regresará en camión hasta Tapachula para luego dirigirse a Omán, Honduras, y de ahí a sus comunidades."Para la gente que sale hoy, estará pasado mañana de regreso en sus comunidades", afirmó.El 12 de octubre, la caravana migrante partió de San Pedro Sula, Honduras; entró a México el 19 y llegó a la Ciudad de México el lunes y hoy se fue hacia Querétaro.Mientras que en el albergue se quedó todo el personal de dependencia públicas y voluntarios que los atendieron.Además de algunos migrantes rezagados porque no han conseguido sacar el dinero que les enviaron sus familiares o que buscan tramitar su estancia legal en México.La responsable del módulo de integración del Programa hacia Refugiados de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Eva García, calculó que un 10 por ciento de los centroamericanos iniciaron su prerregistro de solicitud de asilo en el País, una cantidad alta debido a que los coordinadores de la caravana calcularon que al albergue llegaron 4 mil 814 personas."Fueron bastantes, pero un porcentaje mínimo a comparación con la gente que estaba aquí", dijo.Apenas partió la caravana a las 05:00 horas, 40 camionetas con 20 trabajadores en cada una comenzaron a limpiar la zona y a las 14:00 horas ya habían terminado.Otro grupo desmontó tres carpas, una de 15 por cien metros y dos de 10 por 20."Pero se van a quedar una de 50 por 40 y dos de 20 por 20 para las caravanas que vayan a llegar", dijo el coordinador del grupo, Pablo Cruz

