Reprueba dirigente nacional plan contra bancos

Ciudad de México- La iniciativa de eliminar 19 comisiones bancarias, como lo propone Morena en el Senado, irritó a la presidenta nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, quien exhortó al senador Ricardo Monreal a reconsiderar esa propuesta, que calificó de "bomberazo"."Morena no está de acuerdo, Morena como partido no fue consultado. Y. si algo debe quedar claro, es que los grupos parlamentarios son los brazos legislativos del partido, y debemos trabajar de forma coordinada a nivel federal y local", advirtió.La propuesta, sostuvo, no fue consultada, aun cuando hace tres días los coordinadores de Morena en la Cámara baja, Mario Delgado, y en el Senado, Ricardo Monreal, se reunieron con Andrés Manuel López Obrador para afinar la agenda legislativa."Esa iniciativa no estaba en esa agenda. El Presidente electo jamás vio esa iniciativa, jamás la presentaron; no puede ser posible que temas tan importantes no se consulten, es inaceptable", aseveró.Cuestionada sobre si pedirán a Monreal que frene su propuesta, Polevnsky respondió que sí."Sí, yo creo que es un tema que se tiene que analizar con todas las partes. Somos un partido diferente, creemos en la consulta, debemos involucrar a los interesados. No podemos sacar bomberazos así y meter la pata", indicó.La presentación de la iniciativa de Morena en el Pleno del Senado, el jueves pasado, provocó el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores y del valor de capitalización de los bancos que allí cotizan."Es un golpe que no sólo le pega a la Bolsa (Mexicana de Valores), le pega a las Afores", mencionó.La lideresa de Morena adelantó que se reunirá con los banqueros para escuchar sus propuestas y calmar ánimos."Es un tema delicado con el que no se puede jugar. En Morena tendemos puentes, creemos en la consulta, queremos hablar con los interesados para revisar lo mejor para todos."Queremos hablar con la Bolsa Mexicana de Valores para llegar acuerdos, Los banqueros podrán revisar esto y verlo juntos", indicó.La sola presentación de la iniciativa de Morena en el pleno del Senado provocó, el jueves pasado, el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores y del valor de capitalización de los bancos que allí cotizan.El proyecto que impulsa el coordinador de Morena en la Cámara alta, busca modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito.También establece prohibir comisiones bancarias a comercios que no facturen un monto mínimo por el uso de la terminal en punto de venta, así como comisiones por transferencias interbancarias, disposición de crédito en efectivo, mantenimiento de saldo mínimo en cuenta, entre otros.