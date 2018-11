Ciudad de México— Parecían felices, relajados, contentos, como si cinco días de descanso les hubieran hecho olvidar los miles de kilómetros que desde el 12 de octubre recorrieron en tres países para llegar apenas a la Ciudad de México; apenas, porque van hasta Tijuana.“Agarramos más fuerzas”, dijo una madre salvadoreña, mientras pedía “ride” en la salida hacia Querétaro.A las 5 de la mañana, la caravana migrante salió del estadio Jesús Martínez “Palillo”, y ya estaba lista en la entrada del Metro, que les daría servicio especial hasta la estación Cuatro Caminos para que de ahí caminaran hacia Querétaro, su siguiente destino. A unas mil 500 personas les ganó la prisa y se fueron un día antes.Las mujeres, los niños, las familias completas, decidieron esperar un día más a ver si conseguían camiones, pero también para descansar más. Según datos de los coordinadores del albergue, el segundo grupo estaría compuesto por unos 3 mil 300 migrantes.Llenaron casi cuatro trenes del Metro con sus mochilas viejas, sus cobijas, sus chancletas rotas, los niños emocionados por viajar en el vehículo, los adultos de buen humor, aunque rápido recordaban los motivos por los que dejaron sus países.“A mi hijo de cinco años lo mataron a patadas hace cinco años, yo puse la denuncia y me comenzaron a amenazar, así que agarré a éste que nació por esos años y me vine”, dijo el hondureño José Enrique Ramírez.El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con 80.9 asesinatos por cada 100 mil habitantes. México, con 17 veces más población, tiene 25 por cada 100 mil.“Nos vamos porque en El Salvador no se puede vivir, salimos derrotados por la delincuencia y por eso vamos sin rumbo para los United States”, dijo Eugenio Aguilar.Caminaron en el crepúsculo sobre el Periférico. Los mexicanos que los veían pasar les decían “adiós, mucha suerte, adelante”, admirando su voluntad o su necedad de ir a donde no los quieren pero con la idea de tener una mejor vida. Cuando aclaró el día, se vio a familias completas en el trayecto.“Venimos 21”, dijo el señor Jovanni Enamorado.“Viene mi esposa, mis cuatro hijos, seis cuñados, sus esposas, sobrinos, venían otros dos, pero ya se regresaron. No somos la única familia porque vienen otras de 6 ó de 7, pero tal vez somos la única así de grande”, afirmó.Personal de la Policía Estatal y de la comisión de Derechos Humanos del Estado de México les ayudaban a tomar aventón. De Querétaro irán a Guanajuato y luego a otras ciudades hasta alcanzar Tijuana.Guadalajara, San Luis Potosí, León, Irapuato y Celaya son las ciudades que han reportado el arribo de grupos de avanzada de migrantes.En tanto, en albergues de la Ciudad de México aún permanecen alrededor de 100 migrantes, reportaron autoridades capitalinas.El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, aseguró que 60 de los migrantes que llegaron desde la semana pasada serán repatriados, mientras que el resto solicitó mantener la atención que han recibido en el campamento de la Ciudad Deportiva.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.