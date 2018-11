Coahuila.- En algunos estados se han detectado bandas delictivas dedicadas al tráfico de migrantes, uno de ellos es Coahuila, que tienen como destino final el municipio de Piedras Negras.Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, sostuvo que “históricamente los municipios de Reynosa y Matamoros, han sido los más elegidos por la población migrante para poder cruzar. Sin embargo, en este momento, desde hace un par de meses, Piedras Negras ha sido más propicia para el ingreso de estas personas”.El activista cuestionó el trabajo de las autoridades federales y estatales para combatir este tipo de delitos, pues, afirma, le corresponden a la federación.Dijo desconocer cuántos y cuáles son los grupos delictivos que controlan este ilícito, mismo que iguala en ganancias al tráfico de drogas a nivel internacional.Los traficantes, mejor conocidos como polleros, cobran el tránsito por México y el tránsito binacional, además se encargan de convencer a los indocumentados de que ellos conocen el camino y que les es posible sobornar a ciertas autoridades, por lo que pueden cruzar con mayor facilidad.Las constantes detenciones y rescates que se han hecho en el estado hacen ver que, afortunadamente, no todas las autoridades están coludidas y que no es tan sencillo cruzar por México.Xicoténcatl Carrasco cuenta que, desde que los migrantes inician su travesía al salir de su país de origen rumbo a la ciudad de destino en Estados Unidos, los polleros llegan a cobrar hasta 6 mil dólares.Aunado a esto, los migrantes son explotados laboralmente, ya que se llegan a encontrar con traficantes que, además, los obligan a cruzar droga a otros puntos del país, siendo identificados como “burreros”.El director de la Casa del Migrante de Saltillo Posada Belén, puntualizó que el tema es complejo y no se tienen resultados específicos debido a los procedimientos porque se abandona la investigación, los resultados son mínimos y tiene que ver con la complejidad del caso.Finalmente, dijo que desde hace poco tiempo a nivel nacional se crearon fiscalías para migrantes, por lo que hace falta mejorar los procedimientos.

