Critica PRD iniciativa de comisiones

Ciudad de México— La dirigencia y la bancada del PRD en la Cámara de Diputados reprocharon a Morena la ligereza con que se presentó en el Senado una iniciativa para eliminar las comisiones bancarias."No deben presentarse al vapor iniciativas de esta magnitud. Deben ser analizadas por expertos, ya que los impactos financieros negativos podrían traer consigo inestabilidad macroeconómica para el País."Es correcto que los bancos bajen el costo que le cobran a los usuarios por diversos servicios, pero con una iniciativa al vapor puede que el remedio salga peor que la enfermedad", manifestó Ángel Ávila, encargado de la Presidencia del partido.El perredista indicó que luego del desplome de la Bolsa Mexicana de Valores, la baja del valor de capitalización de los bancos y el aumento en el precio del dólar, el presidente electo -Andrés Manuel López Obrador- debe dar certidumbre financiera al País a través de iniciativas fiscales serias.Consideró que todas las iniciativas deben de ser analizadas y consultadas por expertos, banqueros e inversionistas y no ser planteadas sin sustento y estudios previos.En tanto, el diputado Antonio Ortega -integrante de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto- llamó a los legisladores de Morena a abandonar la ignorancia política y actuar con sensatez, porque ponen en riesgo la estabilidad del País."Este es un sistema político que requiere ordenamientos, ponderaciones, vida democrática y, en ese sentido, creo que hay que volver a poner una calificación de tache al nuevo gobierno porque nos mete -de nueva cuenta- en una crisis aun sin haber comenzado a gobernar", afirmó Ortega.Además, señaló que hay recurrentes errores en los legisladores de Morena, como fue la publicación de la Ley de salarios máximos con errores, y ahora la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal para disminuir y eliminar las comisiones bancarias.Ortega Martínez emplazó al próximo titular de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a hacerse presente y asumir una coordinación con el Poder Legislativo dado que ni AMLO ni Olga Sánchez Cordero, designada próxima titular de Gobernación, están en condiciones de hacerlo por las actividades que tienen cada uno por su cuenta."El gobierno que está a punto de iniciar se ve envuelto otra vez en un accidente político."El debate no es que el Poder Legislativo tenga facultades y autonomía para presentar una iniciativa, ni tampoco si son justas o no las comisiones que cobra la banca comercial por servicios. Lo que está en evidencia es que, una nueva ocurrencia, un acto 'justiciero' del 'Llanero Solitario' pone en crisis la estabilidad política y también puede haber problemas con la estabilidad económica de México", señaló.Ortega Martínez indicó que, si bien hay que regular las comisiones, esto no se puede hacer con un acto voluntarista basado en la decisión de una mayoría, que cree que basta con dar la orden para resolver el problema.Aunque respaldó que se deben reducir las comisiones que cobran los bancos a los cuentahabientes, el PAN afirmó que no apoyará la iniciativa de Morena en la materia, sino hasta que haya un proceso de consulta y deliberación con las partes involucradas.El dirigente del blanquiazul, Marcelo Torres, afirmó que es inviable eliminar el cobro de comisiones por servicios bancarios, pero planteó su reducción."(Las) comisiones existen en todo el mundo, con toda la banca; sin embargo, hay que regularlas, estamos de acuerdo en que se abra una discusión, que se haga un análisis y que se hagan los ajustes necesarios", sostuvo en entrevista."Hay que hacer ajustes, estoy totalmente de acuerdo en que se hagan, por supuesto que sí; sin embargo, no se trata de eliminar todas las comisiones, hay que escuchar, hay que hacer un análisis. Tiene que ser algo perfectamente analizado y discutido".Tras entregar en las oficinas del gobierno electo una carta contra la visita del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Torres pidió escuchar tanto a los usuarios de la banca como a los banqueros, así como a analistas.

