Ciudad de México— Un día antes del accidente en la Autopista México-Toluca, Gerardo, uno de los fallecidos, le pidió matrimonio a su novia.El miércoles en la noche, el hombre, de 49 años de edad, volvía de Toluca en su automóvil Aveo negro con un compañero de trabajo, ambos eran promotores de colchas.Gerardo iba hacia su domicilio, en el Municipio de Acolman, donde vivía con su pareja, las dos hijas de ella y sus suegros.El auto de la víctima fue embestido por el tráiler por la parte trasera, según su novia, quien lo reconoció.El cadáver no mostró heridas graves y estaba completo, por lo que consideró que murió de un golpe en la cabeza."A la una de la mañana le dieron aviso a ella, antes él le había mandado un mensaje que había salido del trabajo y desde las 11:00 horas (del jueves) estamos aquí esperando."Ella lo quería mucho, el martes le había pedido que se casara con ella", contó ayer Miguel, familiar de Gerardo, afuera del Instituto de Ciencias Médicas Forenses (Incifo).La familia de Gerardo, de su compañero y las de ocho trabajadores más del Hotel Camino Real que iban en una camioneta azul y perdieron la vida, esperaron la entrega de los cuerpos por más de siete horas, aunado a que pasaron la noche en vela.Entre los empleados del hotel fallecidos estaba Ulises Torres Vargas, de 32 años de edad, quien tenía tres hijas.Su padre y sus tíos estaban afectados por el suceso y cansados por la espera burocrática."Mi hermano (el papá de Ulises) todavía no lo asimila bien, cree que su hijo todavía va a volver a su casa", dijo el tío de la víctima.Mientras que la esposa de Miguel Ángel Ortiz González, de 45 años, reclamó que hasta ayer, la empresa encargada del camión de carga no se había acercado a ellos para ofrecerles apoyo.

