Ciudad de México- El grupo de aproximadamente 700 migrantes que se dispersó desde la Ciudad de México comenzó esta tarde su arribo a Querétaro.El Gobierno estatal les implementó al menos tres albergues temporales -mismos que algunos de ellos rechazaron- para su continuar su viaje hacia la frontera norte.Por la tarde, el Gobernador Francisco Domínguez informó que instaló una carpa similar a la de Ciudad Deportiva en el Macrolibramiento Palmillas-Apaseo el Grande en la cual podrían estar 4 mil personas aproximadamente.Pero, también en el Centro Cultural y de Convenciones de San Juan del Río y en el Estadio Corregidora se ve la presencia del éxodo migrante.Desde la Alameda Hidalgo, los han estado trasladando en camiones de transporte público hacia los diferentes albergues, en particular el del Macrolibramiento.Según información oficial, todos los albergues temporales cumplen las condiciones necesarias de seguridad, sanidad y trato humanitario.En coordinación con el Estado, también se encuentra la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración.La información de que algunos centroamericanos no quieren descansar en Querétaro también la mencionó esta tarde la Ombudsperson de la capital del País Nashieli Ramírez, quien agregó que mañana el otro grupo sólo cruzará de largo por Querétaro rumbo a Guanajuato.Hasta el momento, también están habilitados cinco centros de acopio en los que piden ropa en buen estado, mantas, comida no perecedera y agua embotellada....Y saldrá mañana resto de la caravanaEl próximo sábado, a partir de las 5:00 horas, el grueso del primer grupo de la caravana migrante -compuesta aproximadamente por 4 mil personas- dejará el albergue en Ciudad Deportiva, al cual llegaron escalonadamente desde el pasado domingo.En una reunión privada que duró una hora, la comitiva de centroamericanos tomó la decisión de retomar su camino, con rumbo a Querétaro -como hoy ya lo hicieron aproximadamente 700 personas- en presencia de autoridades capitalinas y organizaciones civiles."Nos vamos a ir al Metro Cuatro Caminos y de ahí hasta Querétaro", dijo el migrante Billy, de Honduras."Que ni se aparezcan los de la ONU, porque los vamos a linchar, así te digo", agregó al salir de la reunión.Se prevé que, hasta las 20:00 horas, los centroamericanos informen sobre la ruta que la Ombudsperson de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, adelantó será de Querétaro a Guanajuato, luego a Jalisco y desde ahí pasando por varias ciudades hasta llegar a Tijuana, en Baja California."No llegarán a Querétaro, tomarán el libramiento que va hacia Paseo el Alto (Guanajuato). Ahí estarían, estamos viendo con el Ombudsperson de Guanajuato si la llegada sería en Celaya o Irapuato", dijo en entrevista.Estimó que mañana saldrá casi el 90 por ciento de migrantes provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, y que sólo una minoría decidirá no seguir el camino."Ahí van a definir entre Lagos o la otra parte de La Piedad, y de ahí a Guadalajara, y de ahí ustedes conocen esa carretera", agregó ante el cuestionamiento de que algunos migrantes no planean ir a esa frontera, sino a la del este de México.Ramírez afirmó que sus homólogos de los siguientes estados donde estará el éxodo migrante se están coordinando para no dejarlo solo como lo hizo el Gobierno federal.El albergue en Ciudad Deportiva, concluyó la Ombudsperson, continuará para los siguientes grupos que vienen desde el sureste del País, si así lo decide el actual y próximo Gobierno capitalino.

