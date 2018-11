Ciudad de México.- El policía federal Emanuel Galicia Conchillos, acusado de participar en la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en julio de 2015, salió en libertad este viernes del penal federal "El Rincón”, en Tepic, Nayarit, donde se encontraba preso, publicó El Universal.Lo anterior porque el juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en la ciudad de Toluca, aceptó una modificación de medidas cautelares, por lo que continuará su proceso en libertad.El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto insistió en la inocencia de todos los elementos que fueron implicados en la evasión del ex líder del cártel de Sinaloa del penal de máxima seguridad del Altiplano.Además, el mando pidió "sensibilidad y sentido de justicia en estudio del caso" a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF)."Uno más de nuestros compañeros presos por la fuga de Joaquín Guzmán Loera obtuvo su libertad al serle concedido el cambio de medida cautelar. Insistimos en la inocencia de todos ellos y pedimos con respeto a @PGR_mx y @CJF_Mx sensibilidad y sentido de justicia en estudio del caso" indicó.De acuerdo con la corporación, Galicia Conchillos, no tenía facultades de activar el código rojo durante la referida evasión del Centro de Control del Penal del Altiplano pero como parte de la investigación fue requerido junto a otros 11 integrantes de la Policía Federal, acusados del mismo delito. (En total fueron 12 elementos procesados).De ellos, Reyes Amir Mota Carrillo obtuvo su libertad el 23 de agosto de 2017, tras dos años de estar preso en el penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.Otro agente federal liberado del mismo centro de reclusión fue Miguel Ángel Flores Mirafuentes, quien obtuvo su libertad el 3 de marzo de 2018, ambos fueron reinstalados en sus puestos en la Policía Federal y quedan por ser liberados nueve agentes.Para conseguir su libertad, la defensa de Emanuel Galicia Conchillos debió cubrir una fianza y ahora deberá cumplir con la obligación de presentarse cada quince días en la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares en Almoloya de Juárez.Como en los anteriores casos, la Policía Federal va a verificar si es necesario actualizar los exámenes de control de confianza del elemento liberado, se realizará una valoración del caso y de no tener ningún inconveniente, como se espera, podría reincorporarse a sus funciones.

