Querétaro– Un grupo de avanzada de mil 500 migrantes centroamericanos salió ayer por la madrugada rumbo a Querétaro y unos 3 mil tratarán de darles alcance hoy. La caravana se marchará de la Ciudad de México como había llegado, dividida.Por una parte están los hombres que viajan en solitario y pueden subirse a los camiones de carga y buscan llegar lo más pronto posible a la frontera norte, y que ayer en la madrugada salieron del albergue, a pesar de que la mayoría les pidió quedarse un día más en el estadio Jesús Martínez “Palillo” de la Magdalena Mixhuca.“Nos vamos, se quedan los huevones” gritó el hondureño Isauro Mejía.Por otra parte están las mujeres, los niños, las familias que no quieren separarse, los enfermos, los cansados y, en definitiva, quienes confían en que una marcha multitudinaria les ayudaría a sortear todos los peligros del territorio mexicano.Desde el 3 noviembre, cuando el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, les ofreció transporte hacia la Ciudad de México y luego les incumplió, la caravana comenzó a fracturarse.En el albergue, los migrantes intentaron arreglar su situación y conseguir autobuses, pero ni el Gobierno federal ni el local se sentaron a negociar con ellos.Finalmente, unos mil 500 tomaron primero el metro y luego “jalones” hacia Querétaro. Los otros planean hacerlo hoy por la madrugada.“Nos prometieron autobuses y ya no aguantamos tantas mentiras en México”, dijo Andrés Esparza, un hondureño.“Se quedan las mujeres, ayer (el jueves) se fue un grupo como de mil 500, ahora por lo menos estamos saliendo un grupito, pero la caravana va a quedar desarmada”, afirmó.En su arribo a Querétaro, un grupo de los migrantes rechazó el albergue en San Juan del Río para irse directo a la capital del estado, otro contingente siguió su camino rumbo a Guanajuato o San Luis Potosí.La ombudsperson de Querétaro, Roxana Ávalos, informó que algunos viajeros sólo comieron por la tarde en el albergue que se instaló en el Centro Cultural de San Juan del Río, pues prefirieron irse a la capital para dormir.“Las personas migrantes no quisieron quedarse en el albergue, descansaron y siguieron su camino a Querétaro (ciudad). Llegaron a Querétaro y en ese sentido el gobernador Francisco Domínguez dio la orden de que habilitaran los pasillos del estadio Corregidora para efecto de tener servicios necesarios”, señaló.Las autoridades contabilizaron alrededor de 400 migrantes en la ciudad, mientras que otras 400 personas del éxodo migrante decidieron seguir su paso por la carretera hacia estados vecinos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.