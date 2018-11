Buscan bajar sueldos en Poder Judicial

Ciudad de México— La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa para reducir salarios a los miembros del Poder Judicial.Tras dos semanas de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, la diputada María Chávez Pérez pidió apoyar su iniciativa de reforma a los artículos 94 y 116 constitucionales para hacer realidad que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República.Al derogar párrafos a los dos artículos mencionados, argumentó, se permitirá que se cumpla el 127 constitucional, que regula los salarios máximos.La iniciativa se presentó luego de que entrara en vigor la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.El proyecto, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, elimina los párrafos que expresamente prohíben disminuir las remuneraciones de ministros, magistrados, jueces, consejeros de la Judicatura y magistrados electorales.Esto implicaría que los integrantes del Poder Judicial ganen menos que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha anunciado que tendrá un percepción neta de 108 mil pesos mensuales.Más de mil 400 jueces y magistrados que perciben entre 2.2 y 2.5 millones de pesos anuales sufrirían una reducción sustancial."Los Poderes de la Unión son iguales, no pueden tener los miembros del Poder Judicial privilegios, salarios encima de los demás servidores públicos y menos sobre la Constitución."Los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia son 200 por ciento más que el salario del actual Presidente de la República y, aparte, reciben apoyo de despensa, Día de las Madres y algunos, como el presidente de la Corte, tiene a su hija, que es dentista, trabajando en la oficina de otro ministro", señaló en tribuna.La diputada de Morena consideró que no deben existir privilegios y sueldos que ofendan a obreros y jornaleros, quienes reciben un salario mínimo y ninguna seguridad social."Pido a todos los diputados que seamos conscientes y que no puede sobrepasar el salario de los jueces y magistrados, y tendremos que ser justos en asignar salarios que sean equitativos para todos los trabajadores, sin desconocer que debe de haber derechos, pero no privilegios", planteó.Chávez Pérez acusó a ministros y jueces de defender actos de corrupción y proteger al Presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores de cualquier investigación."Pido a todos los presentes ser conscientes y discutir una iniciativa que viene siendo la equidad en el nuevo Gobierno, en la cuarta transformación, de un salario justo para todos", indicó la legisladora morenista.

