Forman comitiva de seguimiento a caravanas

Ciudad de México— La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, anunció la formación de una comitiva de legisladores que dará seguimiento a las caravanas de migrantes, a fin de verificar que no se violen sus derechos y tengan condiciones de seguridad.Reconoció que la itinerancia de éstas dificulta dar seguimiento y brindar la atención oportuna a los centroamericanos.Sin embargo, aseguró que para la Comisión es vital atender a los migrantes, sobre todo a la población vulnerable, como niños, adultos mayores y las mujeres.Señaló que se prepara un exhorto a las Policías Federal y estatales para que observen y cuiden que la caravana no sea víctima del crimen organizado.Indicó que la Cámara también pedirá a los estados fronterizos que estén preparados para recibir a los migrantes, ya que será en esa zona donde permanecerán más tiempo, en espera de poder cruzar hacia Estados Unidos.Agregó que se buscará que la Secretaría de Gobernación pueda destinar recursos para las organizaciones civiles y así puedan solventar los gastos que les genera la atención que brindan a los centroamericanos.En tanto, diputados del PAN también ofrecieron a los migrantes estar atentos de su recorrido hacia el norte del País.Los legisladores visitaron el campamento en la Ciudad de México para constatar que sean respetados sus derechos humanos y tengan acceso a condiciones de higiene, servicios médicos, alimentación y asistencia legal.Al sitio acudieron los diputados federales Alejandra García Morlán, Ángeles Ayala Díaz, Sylvia Garfias Cedillo, Evaristo Lenin Pérez Rivera y Madeleine Bonnafoux Alcaraz horas antes de que partiera el primer grupo a Querétaro.En tanto, la diputada del PRD Mónica Bautista Rodríguez advirtió que el Gobierno federal se debe preparar presupuestalmente para atender a los migrantes.Dijo que la nueva Administración federal debe incluir partidas en el Presupuesto de Egresos de 2019, en previsión de los que se queden en el País por no poder pasar a Estados Unidos."Nuestro País debe prevenir un caos migratorio en la frontera norte, lo que afectaría tanto a los ciudadanos centroamericanos como de nuestros estados, así como las finanzas públicas estatales y municipales, además de crear una crisis humanitaria", expresó."Ello se podría evitar planteando un presupuesto extraordinario para este severo problema social de migración, no pueden hacerse de la vista gorda ni el Gobierno saliente ni el Gobierno federal entrante".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.