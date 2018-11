Reprochan migrantes a ONU falta de apoyo

Integrantes de la caravana migrante que decidieron permanecer en Ciudad Deportiva afirmaron no querer que la ONU los siga en su viaje, pues aseguran que les ha mentido."No queremos ver a la ONU en nuestro camino", dijo un migrante de origen hondureño.Entre los reproches se encuentra la negativa a brindarles transporte para que continúen su camino hacia Estados Unidos."Han tomado su decisión en decirnos que no, vengo a dar la cara, a denunciar a la ONU, al Presidente de México, Honduras, Salvador, Guatemala, porque son ellos los que están haciendo que la ONU no nos apoye", dijo Joel García, de Puerto Cortés, Honduras."Tenemos niños, mujeres embarazadas, enfermos. Son cosas que la ONU pudo solucionar. Hemos tomado la decisión de no quererlos ver en nuestra caravana".Carlos, quien viene de El Salvador, reprochó que mientras los pobladores les han ayudado durante su trayecto, la ONU con toda su estructura internacional no pudo brindarles los transportes."Lo único que pedimos es tránsito libre porque nuestra meta es llegar al norte, no estar aquí", aseguró."La ONU nos rechazó cuando se pidió la ayuda rotundamente. Hacemos responsable a la ONU si hay muertes de aquí para allá, al Gobierno, y con todo respeto, hacemos responsable al Gobierno Mexicano".También la migrante Elena explicó esta mañana que la organización internacional no tomó en cuenta sus preocupaciones por la inseguridad y problemas de salud en el trayecto."Las únicas personas que nosotros queremos que nos acompañen son la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, que nunca nos han dejado solos", voceó al aplaudir también la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).Emmanuel García, quien también criticó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que al reiniciar se les reconozca como refugiados y no sólo como migrantes."Conocemos la historia del Presidente de Estados Unidos, él también es de padres inmigrantes y cómo es posible que le esté negando la entrada a familias que estamos aquí", expresó.Dentro de las quejas a la ONU, en donde también acusaron al Presidente Enrique Peña Nieto de obstaculizar los transportes, recordaron que en Veracruz cerca de 100 viajeros se perdieron, y hasta ahora, no han sabido de ellos.Agregaron que la reunión que desde el martes planeaban con Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, no se realizó porque gente allegada a él se las negaron.A las 16:00 horas, habrá otra reunión con alguien, de quien no quisieron dar su nombre, para saber si les darán cerca de 170 autobuses en los que esperan llegar hasta la frontera de Nuevo León.En caso de no obtenerlos, afirmaron, entre las 4:00 y 5:00 horas del sábado, autoridades del metro les permitirán tomar gratuitamente el transporte desde Ciudad Deportiva hasta la estación Cuatro Caminos.En asamblea, migrantes acordaron que con o sin autobuses, la salida de la Ciudad de México se realizará este sábado a las 05:00 horas."Haya o no haya buses a las 5:00 empezamos, y no hay quien nos para", concluyó la Asamblea.La ruta pensada por la caravana para los autobuses, en caso de que se los den, tendría como destino final la frontera con Estados Unidos por el este de México, tras descartar el paso por Tijuana, Baja California.