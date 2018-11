Van contra cobro de comisiones bancarias

Ciudad de México— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, impulsa una iniciativa que será presentada este jueves ante el Pleno de la Cámara alta que va en contra del cobro de comisiones bancarias por conceptos diversos.Entre los argumentos expuestos en el proyecto, Monreal señala que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la Banca en México ocupa el tercer lugar de América Latina en registrar mayores ganancias, respecto de sus ingresos totales, por el cobro de comisiones a sus clientes."En gran medida esto es posible porque, en nuestro País, dichas instituciones cobran más por este concepto que en los países donde se encuentran sus sedes", se señala en el documento.Añade que más del 30 por ciento de los ingresos de la Banca provienen del cobro de comisiones."En la bancada de Morena, estamos convencidos de que es necesaria una banca más competitiva y más fuerte, objetivo que se debe alcanzar a través de la mejora de los servicios que las instituciones bancarias ofrecen y no mediante el camino que éstas ha emprendido enriqueciéndose a costa de sus clientes", se exponeCon esta propuesta, se insiste, se lograría la prohibición expresa del cobro de comisiones por conceptos diversos.Por ejemplo, se aclara, se prohibiría cobrar comisión a comercios que no facturen un monto mínimo por el uso de la terminal en punto de venta, por transferencias interbancarias, por disposición de crédito en efectivo o consulta de saldo en cajeros automáticos internos, por el mantenimiento de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía.También por reposición de plástico bancario por robo o extravío, y por emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos y además se plantea suspender el cómputo de intereses moratorios dentro de los primeros cinco días hábiles luego del vencimiento del plazo límite de pago.La prohibición de cobro aplicaría además por aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de movimientos o cargos no reconocidos, por conceptos de anualidad de tarjetas de crédito, por solicitud de estado cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica, por transferencia a otros bancos, exitosa o no; por adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de contraseñas de uso único.Se estipula que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por pago tardío de un crédito, no pago, o cualquier otro concepto cuando se cobren intereses moratorios durante ese mismo periodo.Además, se establece la obligación de que tanto el Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establezcan esquemas tarifarios que permitan reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias.Para ello se propone la adhesión de diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias.

