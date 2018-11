Ciudad de México.- Uno de los beneficios de la regulación de la mariguana será la liberación de al menos 20 mil mujeres detenidas por trasladar esta droga, calculó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal."De mujeres, más de 20 mil. Pero de hombres, una cantidad impresionante", dijo al ser cuestionado sobre el número de beneficiados.En entrevista con medios de comunicación, el también coordinador de la bancada de Morena indicó que ellas quedarían en libertad si se aprueba la iniciativa propuesta por Olga Sánchez Cordero esta tarde."Tenemos las cárceles llenas por delitos contra la salud en sus distintas modalidades: posesión, siembra, consumo, transporte, y ahora es el momento de legislar sobre de eso", dijo."Estoy seguro de que se va a disminuir la violencia y la corrupción que hay alrededor de ellos, en la persecución de los delitos, en los policías, en la extorsión, en los jueces, en los Magistrados que protegen de manera indebida este tipo de circunstancias o que se coaligan, o se hacen cómplices de bandas", agregó.Monreal celebró la iniciativa por considerar que el carácter prohibicionista del consumo, venta y distribución de mariguana generó una guerra con más de 220 mil muertos.Empero, subrayó que esto no implica dotar de impunidad a los grandes capos."No es una puerta, no se va a convertir en una puerta de impunidad a las grandes mafias ni a los grandes capos", aseveró.El coordinador de la bancada de Morena refirió que durante los dos próximos meses en el Senado se escucharán las opiniones sobre esta iniciativa, impulsada por quien se perfila como la siguiente Secretaria de Gobernación.En esos 60 días se recibirán sugerencias, quejas y propuestas de modificación de los ciudadanos, subrayando que no es una iniciativa definitiva y es perfectible."Se escuchará a todos", aseguró.Monreal especificó que para ello, se abrirá un espacio en las Comisiones dictaminadoras para que, por la vía electrónica o personalmente puedan participar los ciudadanos, los expertos o cualquier persona que esté interesada en cuestionar, ampliar, criticar o adicionar cualquier argumento, cualquier disposición, que esté contenido en el proyecto."Recuérdenlo bien, es un proyecto de ley que puede sufrir modificaciones dentro de las Comisiones, antes de la aprobación por el Pleno del Senado", acotó."Todos, todos son indispensables, incluso los que están en contra, con sus argumentos. Vamos a ver qué dice la sociedad, vamos a abrirlo en una especie de Parlamento Abierto, para que la gente opine sobre esta iniciativa tan importante. De hecho se va a abrir a la opinión de expertos, ciudadanos y gente interesada", agregó.

