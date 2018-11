Ciudad de México— Senadores reclamaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenga el mismo rezago en atención hospitalaria que hace cinco años y medio, y pidieron que los recursos del IMSS sean auditados.Reforma publicó un estudio de especialistas enviado al Congreso, que señala que el próximo director del Instituto recibirá el organismo con un rezago tan fuerte en infraestructura y servicios que se necesitarían construir 36 hospitales para regresar al nivel de atención que se tenía hace 5 años y medio.Esto, refirió la senadora de Morena, Delfina Gómez, para que se explique por qué si hubo un incremento en derechohabientes, no aumentó la inversión en infraestructura e insumos para atenderlos."Es bien sabido que no ha habido una buena aplicación de esos recursos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente una auditoría para ver cómo se está trabajando con esos recursos", dijo.Gómez indicó que el IMSS es identificado por sus deficiencias en atención médica.Esta auditoría, remarcó, es necesaria para que en la siguiente Administración se detecten áreas prioritarias, y se destine el recurso necesario para ello.Si duda, dijo, el presupuesto en el área de salud debe aumentar y será un área prioritaria en la siguiente Administración."Lamentablemente la gente tiene que esperar incluso, varios meses para que se le pueda dar una cita para su atención, no hay el suficiente medicamento para la gente, que hay algunos estudios y algunas atenciones que tienen que hacerlo de manera personal y propia", expuso."Tampoco tienen este equipamiento. Lo que ahorita tenemos como propuesta es fortalecer los centros de atención de salud a través de mayor número de médicos, a través de mayor dotación de equipamiento de instrumental".En tanto, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez indicó que así como a los empresarios se les exige el pago de esta prestación para sus trabajadores, el IMSS cumpla con dar de buenos servicios a los asegurados.Las fallas en la atención, coincidió, son graves y deben ser vigilados."(Es) duro para la cobranza, pero desafortunadamente no es tan bueno para dar los servicios. Es un tema que ha generado siempre una corrupción en el seguro social y buenas finanzas", indicó."Me toca muchas veces ver que a trabajadores de la empresa les programan un estudio tres o cuatro meses, después muchas veces la propia empresa les tiene que financiar sus estudios de manera privada, para llevárselos a los médicos del seguro social porque hay algunos diagnósticos que pueden ser muy delicados".Refirió que no sólo se trata de "dar cifras alegres", sino que priorizar en el verdadero fin del Instituto, que consideró, no tiene problemas financieros, pero sí de manejo de recursos.Al respecto, el perredista Juan Manuel Fócil, integrante de la Comisión de Salud del Senado apoyó la propuesta de la auditoría, pero además pidió que éste estudio se les haga llegar a los integrantes de la Comisión en la Cámara alta.Recordó que Miguel Tuffic presentó en el Senado un informe de avances del Instituto a su cargo, pero dijo, es indispensable contraponer sus datos con los señalamientos de la sociedad civil."Él nos plantea que efectivamente el Seguro Social tiene rezagos, pero que ya se ha logrado finanzas sanas para el seguro social y esto les está permitiendo generar la infraestructura que hace falta", dijo."Sería bueno conocer de fondo el estudio que se está presentando en REFORMA y poder apoyar al Seguro Social si se requieren más recursos para poder atender a la población que es muy amplia y requiere la mejor atención".

