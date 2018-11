'Los voy a matar', amaga alumno en redes; suspenden clases en CBTIS

Coahuila- Los 2 mil 300 alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 34, en la ciudad de Piedras Negras, en la zona fronteriza de Coahuila, no tuvieron clases debido a que uno de sus compañeros de quinto semestre amenazó con armar un tiroteo.El plantel fue resguardado por elementos de la Policía Municipal y de “Fuerza Coahuila”, cuya intervención fue solicitada por la directora del plantel debido a la psicosis que generó el amago hecho a través de redes sociales.“Me voy a matar. No es broma, haré un tiroteo y los boy (sic) a matar a todos”, advirtió el muchacho en un mensaje anónimo con lo que provocó miedo y temor en la institución.Directivos, maestros, alumnos y padres de familia se alarmaron y temieron que ocurriera el tiroteo, aunque aún no se han dado a conocer más detalles del hecho.La profesora María Dolores Torres Cepeda, delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila, informó que se aplicó el protocolo de seguridad para estos casos. Aunque aun no tiene todos los por menores al respecto.“Me informaron que ya identificaron al alumno y que se le van a aplicar las medidas disciplinarias que correspondan” comentó la funcionaria federal. Todavía las autoridades del plantel no han determinado si procede la expulsión del estudiante.Es posible que en las próximas horas se den a conocer cuáles son las medidas disciplinarias que aplicarán al responsable, mientras algunos padres y estudiantes exigen su expulsión y que se le ordene un tratamiento psicológico urgente.Por el hecho, en redes sociales hubo jóvenes que alertaron y preguntaron si les iban a justificar las faltas, otros se burlaron y desestimaron la amenaza.

