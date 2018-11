Piden a caravana migrante esperar visa de AMLO

Ciudad de México— Una veintena de hondureños integrantes de la caravana migrante escuchó en el albergue del estadio Jesús "Palillo" Martínez la recomendación del exdiputado Bartolo Fuentes: esperen hasta que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México y después si desean retomen su viaje.Tras una conferencia, según algunos de los presentes, quien es considerado organizador de la caravana les dijo a los viajeros que es mejor llegar a la frontera cuando el tabasqueño haya tomado el poder."Bartolo nos pidió esperar a diciembre", dijo un centroamericano."No sé, tengo una familia que mantener, y aunque como bien, no tengo trabajo, y qué hago", señaló otro al pensar en la propuesta que retrasaría el dinero que, contó, tiene pensado enviar para sus cuatro hijos y su esposa.López Obrador ha prometido que al asumir como presidente se otorgarán visas de trabajo a los migrantes centroamericanos para que laboren en México.Asimismo, consideró que se les puede ofrecer empleo temporal, pues su administración detonará varios megaproyectos en el sur y el sureste del país."En el caso nuestro, estamos planteando inclusive el otorgamiento de visas de trabajo porque vamos a tener posibilidad en nuestro país de crear empleos, muchos empleos. Es un plan de creación de cortinas para ir reteniendo a los mexicanos y a los centroamericanos en sus pueblos, que nadie se vea obligado a emigrar", expuso el 19 de octubre.En entrevista, Fuentes argumentó que, después de pedir refugio, sus connacionales deben pasar poco a poco hacia Estados Unidos, si así lo desean, pero hasta que López Obrador se ponga la banda presidencial, el 1 de diciembre."No creo que el hombre (López Obrador) sea un mentiroso, va a entrar de Presidente, va a dirigir a esta gran nación y les ha prometido algo, entonces hay que ver, digo que vale la pena, que esperen, pero ellos son los que deciden."Para mí es que deben pedir el refugio en México y, ya como refugiados, serenamente pensar en otro país", señaló.Bartolo se reunió el pasado martes con las senadoras Verónica Delgadillo, de MC, y Blanca Piña, de Morena.Además, afirmó que se está buscando dialogar con el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.El exdiputado hondureño señaló que la caravana debe saber que la frontera de EU la tienen que cruzar separados, distinto a toda su travesía por Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Ciudad de México."Eso no es posible (cruzar en caravana), Trump quisiera que así lo hagan y los reprimirían. Eso no va a pasar, y el que quiera hacer eso está mal."Lo que sí puede pasar es que llegue una multitud hasta el pueblo fronterizo y de a poco vayan pasando ordenados", apuntó.Los migrantes prevén tentativamente estar en el albergue de Magdalena Mixhuca hasta mañana viernes.En ese lugar, dijo un funcionario capitalino, se contabilizan alrededor de 6 mil personas, y aunque la fecha tentativa para apoyar es hasta el viernes, ello dependerá de la partida de los migrantes y la afluencia de nuevos centroamericanos en los próximos días.

