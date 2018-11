Ciudad de México— Carlos Urzúa, futuro Secretario de Hacienda, afirmó que todas las iniciativas de carácter fiscal y financiero serán sometidas a examen de expertos para evaluar su viabilidad y el impacto que podrían causar a nivel macroeconómico.El mensaje de Urzúa ocurre luego del desplome en la Bolsa Mexicana de Valores generado por la iniciativa de ley de Morena que pretende recortar las comisiones que los bancos cobran a sus clientes."Aun cuando reconocemos que la intención de ellas (las iniciativas) es tratar de mejorar la condición de vida de los mexicanos, este objetivo no necesariamente se alcanza si no se toman en cuenta tanto los impactos en las finanzas públicas como en la estabilidad del sector financiero", leyó ante los medios."Creemos que es importante que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, órgano técnico consultivo para efectos financieros y fiscales, sea consultado previamente para que produzca un reporte sobre la viabilidad operativa y técnica, así como el impacto macroeconómico de cada una".Urzúa dijo que el equipo de transición de la Secretaría de Hacienda reafirma su compromiso de trabajar tanto con legisladores como con diversos actores del sector económico a fin de definir un marco regulatorio "que permita el desarrollo armónico de lo económico y de las finanzas públicas y privadas".Afirmó que los líderes de las Cámaras del Congreso se mostraron dispuestos para trabajar con ese rumbo.Reiteró que el Gobierno entrante respetará de manera irrestricta la autonomía del Banco de México.También garantizó estabilidad macroeconómica y financiera, y un manejo responsable de las finanzas públicas."Las reservas internacionales, por Constitución, son custodiadas por el Banco de México, no pueden ser usadas por nadie más", dijo Urzúa.

