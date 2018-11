Ciudad de México.- Edmundo Garrido Osorio, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, explicó en conferencia de prensa que el tráiler que embistió a varios vehículos el día de ayer en la autopista México-Toluca no se quedó sin frenos.Como avance de la investigación se sabe que el tractocamión era conducido a una velocidad mayor a los cien kilómetros por hora.En relación a la especialidad de mecánica, hasta el momento de la revisión que llevan en el tráiler, estamos hablando de que el tractocamión, antes del hecho, contaba con su sistema de frenos funcionando, a reserva de que se determine sobre alguna otra falla mecánica.De acuerdo a las indagatorias se determinó que en la cinta asfáltica no había baches. Asimismo, señaló que no encontraron sustancias tóxicas en la operadora del tráiler, Ana “N”.Garrido mencionó que le llamarán al apoderado legal de la empresa dueña del tractocamión para revisar el contrato que tiene Ana “N”, quien podría recibir una condena de hasta 50 años de cárcel.Alrededor de las 19:00 horas de ayer un tráiler ocasionó un fuerte accidente en la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 14.5, en la colonia Peña Blanca, en la alcaldía Álvaro Obregón.De acuerdo con las autoridades, la unidad que era conducida por Ana “N”, de 41 años de edad, embistió a por lo menos 15 vehículos en la zona conocida como Puerta Santa Fe.Tras el accidente, arribaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales detuvieron a la operadora del tráiler y la trasladaron a la Agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.Al momento suman 10 muertes debido al percance.Servicios de emergencia apoyaron en el rescate de los lesionados y se requirió el apoyo de helicópteros del agrupamiento Cóndores de la SSP para el traslado de los heridos a los hospitales.Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con el apoyo de herramientas, liberaron a las víctimas de entre los fierros retorcidos de los automóviles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.