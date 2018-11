Quita SCJN deuda fiscal de Sedena con CDMX

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia resolvió que los soldados no son sujetos del Impuesto sobre Nóminas, por lo que anuló un crédito fiscal de 9 mil 501 millones de pesos que el Gobierno de la Ciudad de México pretendía cobrar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte aclaró, en sentencia dictada este miércoles, que sólo los integrantes de las Fuerzas Armadas que realizan funciones propiamente militares están exentos de ISN, no así trabajadores administrativos de la propia dependencia.El efecto del amparo será que la Secretaría de Finanzas de la CDMX recalcule el crédito fiscal, que abarca los ejercicios 2009 a 2014, y en el cual estaba cobrando el impuesto, que era de 2 por ciento, luego de 2.5 y actualmente de 3 por ciento, sobre las 214 mil plazas de la Secretaría asignadas a la capital.Las autoridades locales sostenían que el ISN es aplicable porque los soldados realizan "un trabajo personal subordinado", que es la condición que requiere el Código Fiscal capitalino.Previo al recálculo del crédito, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad tendrá que dictar una nueva sentencia sobre el caso, ajustándose a los lineamientos que fijó la Corte en su fallo, cuyos detalles aún no son públicos.El amparo de la Sedena fue atraído por la SCJN a petición de un tribunal colegiado de circuito, tanto por el monto involucrado, equivalente a 11.7 por ciento del presupuesto anual de la dependencia, como por la reiterada duda jurídica sobre la aplicación del ISN por parte de los gobiernos estatales a órganos federales.En octubre de 2015, por ejemplo, la Segunda Sala de la Corte amparó al IMSS contra un crédito de ISN de 3 mil 973 millones de pesos que también le fincó el Gobierno de la Ciudad de México en 2012, por seis ejercicios fiscales previos.En este caso, los Ministros afirmaron en votación dividida que debía prevalecer el artículo 254 de la Ley del Seguro Social, que dice que el IMSS, sus dependencias y servicios "no será sujeto de contribuciones federales, estatales ni municipales".El ISN es el impuesto estatal más importante del País, al generar alrededor de 70 por ciento de los ingresos propios de las entidades.En el pasado, la Secretaría de Hacienda ha litigado ante la Corte para evitar las exenciones, pues los Estados podrían pedir más recursos federales.

