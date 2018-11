Exigen migrantes autobuses para ir a EU

Los migrantes que marcharon de Ciudad Deportiva hacia Polanco dijeron que, si la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no les financia autobuses para seguir su camino hacia Estados Unidos, ninguno dejará la Ciudad de México."Aquí estamos, y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos", coreaban los migrantes.Milton Benítez, un activista que lidera al grupo, aseguró que están descartado pasar por Tamaulipas, debido a la inseguridad."Los migrantes, no somos criminales, somos trabajadores, internacionales", es otra de sus consignas.Al grito de "¡Queremos buses, queremos buses!", alrededor de 250 migrantes, según cálculos extraoficiales de personal del Gobierno capitalino, abandonaron el estadio Jesús Martínez "Palillo" a las 13:15 horas.Avanzaron un poco por la lateral de Río Churubusco para tomar después Fray Servando y pasar frente al Mercado de Sonora, donde "diableros" o comerciantes les regalaban una manzana, una botella de agua o una moneda."Viva México", coreaban los migrantes.El contingente avanzó por Isabel la Católica. Al cruzar Eje Central entre ellos se preguntaban si eso era el Centro de la Ciudad."¿Qué es eso?", le preguntaron a una policía convertida en guía de turistas."Es Televisa", respondió la uniformada.Para darse ánimo entre ellos, algunos presumen a gritos que esta marcha no es nada porque ya han caminado desde Honduras.Hacia las 16:15 horas los migrantes llegaron a las oficinas de Derechos Humanos de la ONU, en la Calle de Alejandro Dumas, en Polanco.

