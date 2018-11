Condenan asesinato de hija de diputada

Diputados federales de todos los partidos políticos expresaron su condena al asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal de Morena, Carmen Medel."Este es un hecho condenable que no se puede permitir, no solo por tratarse de la hija de una legisladora sino por la incontrolable ola de violencia que se vive en el estado de Veracruz", expresó el coordinador del PES, Fernando Manzanilla,En ese sentido, llamó al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a esclarecer este homicidio a la brevedad.A través de Facebook, el grupo parlamentario de Morena exigió justicia y manifestó su rotunda condena a estos actos de violencia en nuestro País."Las Diputadas y Diputados del PRD mandamos las más sinceras condolencias en esta fatal pérdida de la hija del la Dip. Dra. Carmen Medel Palma #ExigimosJusticia #NiUnaMenos #GPPRD", publicó el partido del sol azteca.Los diputados del PVEM exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales el pronto esclarecimiento del homicidio y aplicar todo el peso de la ley a los responsables.También demandaron acciones inmediatas para evitar que este tipo de acontecimientos continúen presentándose en otros lugares de México.Nos unimos a la pena que embarga a nuestra compañera @DraMedelPalma por el sensible fallecimiento de su hija Valeria Cruz Medel. Condenamos enérgicamente el asesinato y hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para esclarecer el caso.A través de Twitter, los diputados del PAN manifestaron su condena e hicieron un llamado a las autoridades para esclarecer el caso."Nos sumamos a la pena que embarga a la Diputada Dra. Carmen Medel, de Grupo Parlamentario Morena, por la terrible pérdida de su hija, Valeria", publicó en Facebook el grupo parlamentario del PRI.

