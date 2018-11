Rechazan a superdelegados en Seguridad

Ciudad de México— Diputados del PRI, PAN y MC expresaron su desacuerdo y preocupación de que los llamados "superdelegados" del Gobierno federal también tengan facultades para intervenir en labores de seguridad pública en las entidades federativas.El ex subsecretario de Gobernación y diputado del PRI, Luis Miranda, dio a conocer que durante una reunión con Alfonso Durazo, futuro secretario de seguridad pública, les confirmó que los delegados de los Programas para el Desarrollo participarán en reuniones de seguridad.Citó que, en el encuentro realizado por la mañana de este jueves, para analizar el tema de seguridad en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a pregunta expresa Durazo le respondió que no sólo iban a participar en las reuniones de seguridad en las entidades, sino que además los delegados serían suplentes de los gobernadores, en caso de que éstos no asistan.Miranda cuestionó que en los hechos los delegados serían una especie de secretarios técnicos con esas funciones."En un tema de esta naturaleza, es algo delicado, porque podemos tener habilidades o características, pero el tema de seguridad es de alta especialidad y los delegados no cumplen en muchos casos con ese perfil y eso es preocupante", manifestó Miranda.Pidió que entonces, al menos, los delegados pasen por controles de confianza para poder entrar al sistema de seguridad pública.También del PRI, la senadora Beatriz Paredes advirtió que de la iniciativa del diputado Mario Delgado no se desprende que los llamados superdelegados tengan vínculos con la actividad de seguridad pública."Sería gravísimo, hemos entendido que la función especial de estos nuevos delegados que se crean van a estar vinculados a programas sociales."El perfil para programas sociales es distinto a alguien para actividades de seguridad pública, en formación e información", dijo la senadora del PRI.Paredes también manifestó su preocupación de que se pase la labor del Cisen a la nueva Secretaría de Seguridad.Advirtió que se "desnaturaliza" la función del Centro, porque no sólo se dedica a asuntos de inteligencia en seguridad, sino también en materia política.De MC, la diputada Carmen Julia también expresó desacuerdo en que los delegados participen en funciones de seguridad pública sin atender las leyes en la materia, como sería someterse a los sistemas de control y confianza.El panista Fernando Macías cuestionó las atribuciones consideradas para la Secretaría de Seguridad Pública que podrían generan un empalme de atribuciones.Dijo que la nueva secretaría generaría recelo con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, que más que coordinación.Martha Tagle, de MC, subrayó que Durazo les confirmó que no hay "confusión" en dar a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atribuciones en materia de seguridad interior y seguridad nacional."Nosotros decimos que el que mucho abarca poco aprieta. Es preocupante el diseño institucional que se plantea", dijo.Mencionó que más que centralizar y concentrar la seguridad pública, la interior y la nacional en una sola Secretaría, sería más efectivo que haya separación de competencias para que cada quien haga lo que le corresponde en materia de seguridad.Los legisladores también se pronunciaron en contra de que la materia de Protección Civil se separa de la Secretaría de Gobernación y pase a Seguridad Pública.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.