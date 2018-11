Salen sin acuerdo migrantes de ONU-DH

Ciudad de México— La reunión entre una comitiva de migrantes y representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) terminó sin acuerdos.En el encuentro, los centroamericanos pidieron que la ONU les financie autobuses para llegar hasta la frontera norte. Sin embargo, no hubo una respuesta concreta."La gente fue contundente, quiere un sí o un no, y nos ha pedido ahora un par de horas antes de llegar a la asamblea (en Ciudad Deportiva) y si fuera posible continuar en el transcurso de la noche para llegar a una solución concreta", comentó Milton Benítez, activista hondureño que asumió la vocería de los centroamericanos.Según Benítez, el presidente Enrique Peña Nieto está presionando a los transportistas para no brindar la ayuda a los migrantes."Algo bien contundente en que fueron ellos (los migrantes): si no resuelven el problema de los camiones no los quieren ver en el albergue, esa posición fue muy contundente y me pareció que fue al unísono", agregó el activista, quien calificó la reunión como tensa.El personal de Naciones Unidas dejó el lugar del encuentro sin dar declaraciones, mientras que la comitiva de centroamericanos se reencontró con el resto del grupo con el que marcharon, quienes al verlos estallaron de emoción."¡Sí se pudo!", gritaron varias veces, sin saber el resultado de la reunión, y sin que nadie de los participantes se los comunicara.Los migrantes se dirigen de nuevo a su albergue, donde sostendrán una asamblea para definir las acciones que tomarán.

