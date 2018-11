Ciudad de México— La reducción salarial de la alta burocracia que se aplicará con el nuevo Gobierno no sólo abaratará el mercado laboral para perfiles especializados que salgan del sector público, también generará desempleo, advirtieron expertos y abogados laborales."Pensamos que se van a abaratar los puestos, pero por un periodo corto de seis a siete meses, que habrá una oferta interesante de talento de buen nivel y va a abaratar un poco los mercados laborales", señaló Edmundo Escobar, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas en Capital Humano.Destacó que el sector privado paga hasta 20 por ciento menos a diferencia del sector público.Asimismo, señaló que algunos candidatos se han acercado a empresas de la Asociación para ver sus opciones de empleo, con un salario por debajo de lo que percibían en el sector público."Tenemos oferta, personas que dicen yo me postulo, antes tenía un salario de 120 mil pesos y ahora acepto 80 mil a 90 mil pesos", ejemplificó.Escobar calculó que podrían ser de 100 mil a 120 mil personas las que se vean afectadas por estas medidas de austeridad.Y rechazó que el sector privado pueda absorber al talento que decida dejar el Gobierno, por lo menos bajo las mismas condiciones de remuneración.A su vez, Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, señaló que las empresas están a la expectativa de captar el talento que quede fuera del sector públicoDijo que algunos sectores que se verían favorecidos por este personal especializado serían el financiero, salud y energético.El lunes se publicó el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en donde se advierte que ningún servidor público recibe una remuneración o retribución mayor a la establecida por el Presidente de la República.Debido a que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, decidió reducir su salario a la mitad, ningún funcionario deberá percibir un salario mayor a 108 mil pesos.Los servidores públicos que ocupan cargos de confianza, están desprotegidos por la ley y por ende, son a quienes les afectará principalmente la reducción de salarios. Esto es porque no tienen estabilidad en el empleo, explicó Ricardo Martínez, abogado laboral.Comentó que si bien estos funcionarios pueden ampararse en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, las posibilidades de que ganen un juicio serían muy pocas, porque la reducción salarial es una medida que puede aplicar el Gobierno federal."El Estado mexicano saca su presupuesto y técnicamente puede reducir el salario sin que se esté violando norma alguna. Salvo aquellos casos de personas de entidades que están en paraestatales", afirmó.Para el experto, esta medida es grave porque se perderá talento técnico.

