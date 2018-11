Ciudad de México.- En medio de diferencias de la Oposición, comisiones del Senado avalaron el proyecto de decreto que reforma la Constitución para expedir una ley general sobre extinción de dominio.Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativas aprobaron esta tarde la minuta remitida por la Cámara de Diputados."El objetivo es que exista homogeneidad en los tipos penales correspondientes, entre Federación y el ámbito local, acordes con los tratados internacionales y recomendaciones en la materia", se lee en la argumentación del dictamen.La propuesta que reforma el Artículo 22 de la Constitución provocó algunas diferencias.En la legislación actual se estipula la extinción de dominio para casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.En el proyecto se adiciona el decomiso por delitos de investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y delitos en materia de hidrocarburos.Este miércoles, senadores le anexaron delitos en materia de petrolíficos y petroquímicos.El dictamen fue avalado en votación nominal en sesión extraordinaria, sin embargo, quedaron inconformidades entre partidos de Oposición que se espera sean desahogadas ante el Pleno la próxima semana.El coordinador del PAN, Damián Zepeda, dijo que el proyecto, aprobado tal cual, no tiene cambios sustanciales."No funciona la figura, nosotros estamos a favor de la figura extinción de dominio, claro (pero) no tiene que tener tantos candados y desgraciadamente hoy la Constitución dice algo muy similar a lo que hoy aquí votamos", explicó."Pues sí, pues uno vota a favor, pues claro trae un par de mejoras, pero no va a resolver el problema de fondo, se nos acaba de ir una buena oportunidad, pero vamos, no vamos a descansar, vamos a luchar para que en el Pleno corrijan".Lo que el PAN pide, explicó, es que la figura de extinción de dominio sea civil y autónoma de lo penal, además de que no esté ligada a un catálogo de delitos.La propuesta de Morena pide que a este proceso se le retire la calidad de imprescriptibilidad, a lo que se opuso el PRI, indicando que se perdería certeza jurídica.El senador del PRD, Juan Zepeda, solicitó que se incluya el concepto de encubrimiento por receptación, es decir, que también abarque a los terceros involucrados en el delito.

