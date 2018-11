Urgen candados para superdelegados

Ciudad de México— En reunión conjunta entre senadores y diputados, en la Cámara alta, discuten la figura de superdelegados, misma que la Oposición asegura que es inconstitucional y en caso de aprobarse requiere de una serie de candados para evitar abusos.Dicha figura fue el primer tema a discutir sobre las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.En conferencia de las comisiones unidas de Gobernación del Congreso y Estudios Legislativos, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García pidió que haya candados que les impidan que los superdelegados puedan participar en las próximas elecciones estatales.Esto, con el objetivo de que nombrar a titulares delegacionales de programas para el desarrollo no sea una estrategia para facilitarles el camino a las gubernaturas."Mínimo, por decencia deberíamos dejar un requisito para quienes sean coordinadores o superdelegados, que no podrán participar en las elecciones locales siguientes", dijo.García calificó como peligroso que las atribuciones de estas figuras propuestas para el siguiente sexenio, quedaran en términos ambiguos. Pidió también que haya requisitos de elegibilidad y que no sólo sean impuestos por el Presidente electo.En tanto, el senador del PRD, Antonio García Conejo, sugirió que uno de los requisitos para nombrar a los delegados sea que no hayan sido presidentes de ningún partido político.Indicó que quienes figuran para ocupar estos cargos tienen la característica de haber dirigido a Morena en el ámbito local, lo que consideró preocupante."Me preocupa que no se tenga la suficiente sensibilidad y la vocación de servir de la mejor manera y que traen otros intereses y/o les gane la pasión por el partido", expuso.En vez de ello, pidió que se busque a perfiles más allegados al área de desarrollo social, y coincidió en fijar requisitos para estos cargos y no dejar abierto su nombramiento.La diputada del PRI, Lucero Saldaña refirió que si bien ya hay nombres para ocupar dichos puestos, se deben exigir requisitos mínimos.También pidió que haya sanciones para quienes hagan mal uso de este cargo.Indicó que en el proyecto propuesto sólo se estipulan penas en el uso ilegal del programa social, y se pide que se agregue la especificación que sean castigados cuando éste sea para fines políticos y/o electorales. Solicitó además que haya transparencia.La diputada del MC, Martha Tagle refirió que es grave que estén ligados a la Oficina de la Presidencia, pues pueden realizar cualquier actividad, por lo que sugirió que se estipulen sus funciones.

