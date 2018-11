Lima— La encarcelada líder de la oposición peruana Keiko Fujimori, aseguró este miércoles que su familia es víctima de una "cacería" política, luego de que la Fiscalía incluyera a su esposo Mark Vito en la investigación de lavado de activos que ella enfrenta.La hija del expresidente Alberto Fujimori se encuentra en prisión desde hace una semana, luego de que un juez ordenó su prisión preventiva por tres años mientras se la investiga por un presunto lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht en su campaña presidencial en 2011.Según la Fiscalía, Vito será investigado por haber comprado dos terrenos al sur de Lima por un valor de 180 mil dólares en efectivo."La cacería contra mi familia continúa: anularon el indulto a mi padre, me envían a prisión dos veces y ya vienen por mi esposo. Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera. No pierdo la fe de que las instancias superiores terminen pronto con todas estas arbitrariedades", dijo Fujimori en su cuenta de Twitter.Vito, al igual que Keiko, ha rechazado haber cometido algún delito y calificó las investigaciones como una "persecución política", luego de afirmar que la compra de los terrenos se hizo con ingresos recibidos por su trabajo en una inmobiliaria local.El ex Mandatario Fujimori, ahora enfermo y con 80 años, ha pasado el último mes en el hospital, donde evita ser enviado de nuevo a prisión después de que un juez anuló el indulto que obtuvo el año pasado.

