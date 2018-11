Ciudad de México— El Gobierno entrante solicitará un presupuesto inicial de 6 mil millones de pesos en 2019 para la construcción del Tren Maya, adelantó Rogelio Jiménez Pons, designado como próximo titular del Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur).El arquitecto, que forma parte del equipo encargado de la planeación del proyecto, precisó que dicho monto es preliminar y que podrían pedirse aumentos.Tras participar en una reunión a puerta cerrada con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en donde se abordó un anteproyecto del PEF 2019, Jiménez Pons recordó que la inversión total para la obra del tren será de entre 120 y 150 mil millones de pesos."En esta primera etapa (será de) más o menos unos 6 mil millones (de pesos)", afirmó en entrevista."Nosotros tenemos que lanzar las primeras licitaciones sobre el proyecto ejecutivo, las primeras obras inducidas, los primeros tramos, en fin, tenemos que empezar, y ya cuando agarremos ritmo se van a ir solicitando y así se irían haciendo los incrementos".Jiménez Pons anticipó que sí habrá consulta ciudadana para dirimir si el Tren Maya procede o no, a semejanza del ejercicio realizado recientemente y por el que se cancelará el aeropuerto en Texcoco."La discusión de este tema yo espero que se lleve a cabo a finales de enero para que nos dé tiempo de divulgar; nosotros hemos tenido reuniones con las comunidades en la zona, yo ayer estuve en Kalakmul, estamos teniendo consultas; en fin, se está trabajando, pero, sí, ahora hay que divulgarlo a nivel general, eso esperamos a que seamos Gobierno, tengamos algo de recursos para poder lanzar la información", describió.¿Serían también dos preguntas: si la gente quiere el Tren Maya o no lo quiere?, se le cuestionó."Yo creo que va a ser una consulta semejante a lo que se hizo, no sé si exactamente la misma (forma), yo creo que todo va a ir tendiendo a mejorarse, va a establecerse una nueva fórmula, no conozco a los responsables que van a llevar esto a cabo, nos dirán cómo", dijo.

