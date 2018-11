Ordenan informar sobre menores en narco

Ciudad de México— El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) deberá informar sobre los menores detenidos en enfrentamientos, operativos o circunstancias relacionadas con el narcotráfico.Así lo ordenó este miércoles el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con el argumento de que la situación de los menores de edad en el país es crítica y deben existir datos sobre su condición.Un particular solicitó el número de menores de edad detenidos en enfrentamientos, operativos u otras circunstancias relacionadas con el narcotráfico, narcomenudeo o posesión de drogas, así como su edad, sexo, grupo criminal al que pertenecían, estado donde los retuvieron y dependencia a cargo, del periodo 2010 al 2018.El Secretariado respondió que no tiene facultades ni atribuciones para conocer lo que pide la particular, por lo que canalizó la solicitud a la PGR.Sin embargo, el INAI determinó que sí debe tener esa información, como dependencia encargada de recopilar y almacenar datos sobre delincuencia.Dicha información, consideró el comisionado Joel Salas, es relevante porque el "juvenicidio" --término usado para referirse al vínculo estructural entre la violencia y la juventud-- está poniendo en riesgo a la población joven del País."En México, 37 millones son jóvenes entre los 12 y 29 años, el futuro que enfrentan no es prometedor", dijo.Organizaciones civiles, indicó, señalan que los menores están involucrados en la industria criminal, donde los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios.Por su parte, las niñas están involucradas en el empaquetamiento."Son manos de obra barata; 11 mil niños y adolescentes han sido asesinados como víctimas colaterales del narcotráfico y 6 mil 800 menores están desaparecidos", alertó."Esta ponencia propone revocar e instruirle al Secretariado que asuma su competencia para conocer la información requerida ", agregó Salas al exponer su resolución, que fue aprobada por unanimidad.

