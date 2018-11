Destacan cuidado de datos de extranjeros

Ciudad de México— México forma parte del Convenio 108, que obliga a los Estados a realizar las acciones necesarias para cuidar los datos personales de turistas extranjeros.Incluso, afirmó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Patricia Kurczyn, de aquellos posibles delincuentes que están siendo perseguidos por el Gobierno."El Convenio 108 se refiere al flujo transfronterizo de los datos personales de todos. Desde que te registras en un hotel, rentas un auto, das tu pasaporte. Éste establece las bases de cómo debe de regularse ese flujo transfronterizo de los datos que pueden pasar por autoridades, por servicios médicos, por comercios, y demanda sancionar el indebido uso de los mismos", explicó."Los retos son grandes, pero estamos preparados para ello. Esta preparación ha sido avalada por el Consejo de Europa, que ha permitido que países que no forman parte del mismo, como es el caso de México, pueda adherirse a este convenio", enfatizó.Kurczyn recordó que en la revolución digital, el flujo de datos que conecta y visibiliza a millones de personas, deja huellas eternas y perennes de la identidad, intimidad y privacidad, lo que podría parecer una bondad, pero también es un riesgo en malas manos."Lo que podrían ser sólo grandes bondades para la humanidad se convierten a menudo en condiciones no favorables que pueden desencadenar grandes problemas para una persona y hasta para una sociedad. Un pequeño dispositivo, un simple algoritmo, un pequeño movimiento y una vida puede cambiar", dijo.Durante la inauguración del foro sobre el convenio, en tono de broma, la comisionada afirmó que a los mexicanos no se les olvidará el 108, pues es una cifra importante, en referencia al sueldo del próximo Presidente, Andrés Manuel López Obrador.El presidente del INAI, Francisco Acuña, sostuvo que si bien es un reconocimiento a México, también representa un reto porque existe la obligación de que en el País se respeten dichos datos."Digna de generar las confianzas de los inversionistas, de los turistas, de los compradores, de los vendedores, que México y los países de la América que aquí nos encontramos logren, logremos tener un espacio en el cual el derecho a la privacidad sea un derecho efectivo, de tutela eficaz y que sea, por consecuencia, referencial para el mundo."En los avatares de un cambio de tiempo en el porvenir de la República Mexicana, la marcha de las instituciones es progresiva y a su ritmo van comprobando pertinencia", dijo.Más tarde, al cuestionarle si ante la aprobación de la Ley de Salarios el INAI está tomando medidas, aseguró que acatarán la legislación una vez que esté en vigor, además de que están armando su presupuesto para el próximo año.

