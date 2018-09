Ciudad de México.- Durante la comparecencia del Secretario de Hacienda (SHCP), José Antonio González Anaya, ante el pleno del Senado, uno de los cuestionamientos recurrentes fue el bajo crecimiento económico.El tema fue señalado por María Antonieta Cárdenas, del Partido Encuentro Social; Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y José Luis Pech Várguez, representante del grupo parlamentario de Morena.El principal argumento del cuestionamiento fue que no se muestra el verdadero potencial de la economía mexicana, sobretodo si se considera que con las reformas estructurales se esperaba un crecimiento mucho mayor.Otra situación que los representantes de los diversos grupos parlamentarios señalaron fue el uso discrecional de los recursos públicos, en partidas que incluso no son aprobadas por los legisladores y sobre todo en el reparto inequitativo y también discrecional de las transferencias a las entidades.Además, cuestionaron el crecimiento del gasto corriente, el incremento y el costo financiero de la deuda, el bajo crecimiento económico, los desvíos a través de empresas fantasma y el incremento de impuestos a través de la reforma hacendaria."El país ha perdido la visión de Estado para dedicarse a servir a un modelo económico devastador", aseguró Pech Várguez.El legislador cuestionó que si bien el Secretario de Hacienda asegura que se cuenta con bases macroeconómicas sólidas y estables, estás no han favorecido a los hogares mexicanos de forma notable; además, cuestionó la baja eficiencia de la recaudación federal.En respuesta, González Anaya indicó que aunque no ha sido el incremento deseado, la economía del país no ha dejado de crecer."Quisiéramos crecer más, quisiéramos abatir más la pobreza, pero los resultados de esta administración son alentadoras", señaló.Sobre el crecimiento de la deuda, el titular de la SCHP aseguró que la trayectoria ascendente inició en 2008 con la crisis financiera global, y en los dos últimos años se han realizado esfuerzos para revertir esa tendencia a través de reestructuración.Respecto a las empresas fantasma y evasión fiscal, el secretario aseguró que el SAT ha implementado un combate apropiado para combatir esta problemática.Además, aseguró que se han recuperado 760 millones de pesos en el caso de Bahamas y 40 millones de pesos del llamado Panama Papers.Sobre el costo de la deuda, González Anaya respondió que su incremento de ha dado por el alza de tasas de interés y fluctuaciones cambiarias; mientras que las transferencias a las entidades, aseguró, se han dado con la transparencia necesaria y bajo la Ley."Están claros como se fueron haciendo con estricto apego a la normatividad aplicable", dijo.

