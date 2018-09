Va Morena por fiscal para AMLO

Ciudad de México— La bancada de Morena en el Senado presentó este martes su propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), con lo que dio el primer paso para conseguir la designación de su titular antes del primero de diciembre, cuando iniciará el mandato presidencial de López Obrador.En el nuevo diseño se contemplan esquemas de protección a las víctimas del delito, la posibilidad de crear comisiones especiales, órganos para la rendición de cuentas y espacios técnicos con participación ciudadana.El proyecto fue llevado a la tribuna por la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que, con el nuevo diseño, se pretenden desterrar los vicios que han distinguido a la Procuraduría General de la República (PGR)."La Fiscalía contará con los principios rectores de los que adolecía la PGR y que han sido una exigencia de las víctimas y de la sociedad civil: autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad", expresó.Explicó que, a diferencia del esquema actual de trabajo, en el que no se tienen claros los objetivos y prevalece la opacidad, la nueva FGR deberá presentar al inicio de su gestión un Plan de Persecución Penal.La futura Secretaria de Gobernación detalló que la Fiscalía contará con Consejo Técnico, integrado por ciudadanos expertos en procuración de justicia, derecho penal, fenómenos delictivos y ciencias penales.Aseguró que, a través de esta instancia, la sociedad civil podrá dar seguimiento a las labores de la Fiscalía y realizar recomendaciones de carácter público, tanto al Plan como a los programas anuales para evaluar su implementación."La nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución sumamente sensible para la República, que es la procuración de justicia", señaló.Sánchez Cordero refirió que una de las innovaciones de la Ley es la flexibilidad que dará a la FGR para la investigación y la persecución penal, ya que se elimina la rigidez con la que hoy se realizan las indagatorias.De aprobarse el proyecto, los fiscales contarán con equipos multidisciplinarios que podrán atender no sólo los delitos por separado, sino el fenómeno delictivo en su conjunto.La senadora de Morena aprovechó la presentación para referirse al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.Consideró que las fallas registradas en esa investigación son justo el ejemplo de lo que ya no debe suceder en el país."Es preocupante que, como lo ha afirmado el tribunal en el caso de Ayotzinapa, las investigaciones de la PGR no fueron independientes ni imparciales y carecen de soporte probatorio", indicó."Lo novedoso es que, por primera vez, un órgano jurisdiccional lo ha admitido".Sánchez Cordero aseguró que la nueva Fiscalía deberá proteger los derechos de las víctimas, golpeadas por la violencia brutal, y garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.De acuerdo con la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia, la nueva Fiscalía podrá crear comisiones especiales para investigar casos de feminicidios, violencia sexual, trata de personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes, y personas migrantes."Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes", señala."Las comisiones especiales serán integradas, de manera multidisciplinaria, por personas expertas de reconocida experiencia, nacionales o internacionales, en las materias que se requieran, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas".De acuerdo con el diseño propuesto por Morena, la nueva FGR tendrá cuatro fiscalías especializadas en Derechos Humanos, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción y Asuntos Internos.También contará con tres coordinaciones de Investigación y Persecución Penal, Métodos de Investigación y Planeación y Administración.Además de su Órgano Interno de Control, la nueva institución tendrá un Centro de Formación que será el responsable de poner en marcha el Servicio Profesional de Carrera.Entre las nuevas instancias estará un Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, así como las fiscalías, órganos o unidades que determine el Fiscal General.Para desempeñar sus labores, la FGR tendrá unidades y equipos de investigación y litigación, equipos mixtos de investigación y litigación, unidades de Análisis Estratégico de Contexto, un Mecanismo de Apoyo Exterior y las Comisiones Especiales que decida el Fiscal.Las funciones de la Fiscalía serán investigar y perseguir delitos, ejercer la acción penal, procurar la reparación del daño de las víctimas, así como adoptar y promover la adopción de medidas de protección de víctimas, testigos u otros sujetos procesales.También deberá intervenir en el proceso de ejecución penal, en las acciones de extradición activa y pasiva y en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.La nueva institución deberá cumplir con un catálogo de obligaciones para proteger y responder a las víctimas del delito.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.