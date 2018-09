Exhiben saqueo en el Congreso

Ciudad de México— En materia de saqueo la Cámara de Diputados no se quedó atrás.El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro detectó un esquema de reparto de cuotas y una red de asesores, empleados 'fantasma', así como compras y licitaciones irregulares, que eran operados por las bancadas del PRI, PAN y PRD.Reforma tuvo acceso a un diagnóstico interno de 33 cuartillas que identifica las 28 diferentes áreas legislativas y ubica nombres, parentescos y antecedentes de los mandos y servidores públicos implicados en anomalías y desvíos de recursos.Según el reporte de Morena, el eje de la red era la Secretaría General dominada por el PRI, la cual hace una semana fue entregada por Mauricio Farah Gebara, quien fue llevado por Manlio Fabio Beltrones, ex coordinador del tricolor en la 62 Legislatura.La Secretaría General es un puesto del que, de acuerdo con Morena, se puede prescindir, además de ser un "barril sin fondo" de recursos. Ahí se encuentran 30 superasesores."Desde 2002 se comenzó a sentir en la Cámara la corrupción desatada en las nuevas modalidades que conocemos", señala el informe.De la Contraloría Interna, se indica que su titular, Alfredo Wong Castañeda, es una designación del PRI."La contraloría sirve como pista de aterrizaje de aviadores en plazas propuestas por el PRI, PAN y PRD, tanto para operar sus propios asuntos como para cubrir compromisos personales y políticos".Sobre la dirección de Recursos Humanos se refiere que opera "para pagar favores con plazas, incrementos y liquidaciones". La dirección está a cargo de Abril Renée Aguayo, vinculada al senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín.De la Secretaría de Servicios Parlamentarios, Morena afirma que es una "mina" donde hay 29 asesores, pero solamente 3 trabajan y los demás dobletean además como asesores en otras áreas.Se resalta que esta secretaría era una cuota del PRD, pero fue "vendida" al PRI por la ex coordinadora Mary Thelma Guajardo, a cambio de dos cargos para su hija y esposo.En Comunicación Social, que tiene 1 coordinador, 5 directores y otros 21 empleados, se recomienda cambiar la estructura y bajar salarios.El PAN controla la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, así como la Dirección General de Tecnologías de la Información. Desde ambas áreas se han realizado compras millonarias sin justificar.La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros está a cargo de Carlos Alfredo Olson San Vicente. Ésta fue una posición propuesta por el ex dirigente Ricardo Anaya en agosto de 2015.En tanto, la principal cuota del PRD está en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, en manos de Jesús Aboytes, colaborador del diputado Jesús Zambrano en la anterior Legislatura."Es una de las estructuras más corruptas de la Cámara", dice el informe.Morena acusa a Zambrano de usar esa área para fines personales."(El área) responde a los intereses de Jesús Zambrano, que la ha manejado como su negocio particular, a través de sucesivos directores generales que designa de manera directa y sus equipos en las direcciones", describe.

