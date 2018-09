El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) heredará de la administración de Enrique Peña Nieto (EPN) una ‘bomba de tiempo’.Especialistas consultados por el sitio sin embargo advirtieron que esperar tres años para hacer una reforma en esa material como lo propone el presidente electo, puede ser peligroso para las finanzas del país.“Durante la actual administración, el gasto en pensiones creció 85 por ciento y representa cerca de una tercera parte del gasto federal”, indica el sitio de noticias.La administración a cargo de Enrique Peña Nieto, explica sin embargo, impulsó una serie de reformas estructurales, pero omitió hacer una que se ha planteado desde hace, por lo menos, dos décadas: la del sistema de pensiones. Ha generado grandes presiones que lejos de aminorarse, o por lo menos mantenerse, crecen año con año y se ha convertido en una bomba de tiempo que recibirá el próximo Gobierno.“A pesar de la carga fiscal que representa el pago de pensiones uno de los programas prioritarios de AMLO es incrementar el monto de las pensión universal de 700 a 1,300 pesos y postergar una reforma para la segunda mitad de su gestión”, agrega el portal.También ven difícil que con el mismo dinero que maneja la federación, se vayan a aumentar las pensiones.“Lo que quiere (AMLO) es aumentar pensiones porque no se han dado cuenta de la situación y de cómo está el sistema realmente, esto no aguanta, es una bomba de tiempo y parece que el nuevo gobierno no se ha dado cuenta”, advirtió Flavia Rodríguez, directora general de Aregional.Por su parte, añade sin embargo, Alejandra Macías Sánchez, investigadora del Centro de Investigación en Finanzas Públicas (CIEP), comentó que si bien es necesario subir el monto de la pensión no contributiva -aquella que se otorga a los adultos mayores que no contribuyeron nada o muy poco durante su vida laboral- porque es insuficiente y no alcanza si quiera el monto de la línea de bienestar del Coneval, también es necesario definir de dónde saldrán los recursos y qué es lo que esperan de este programa.Finalmente los especialistas consideraron que aumentar la edad, sólo sería un paliativo contra el problema.

