Legalizar droga no reduce crimen: Osorio

Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación, defendió este lunes el enfoque prohibicionista de la política antidrogas, tras asegurar que la legalización no derivará en la reducción de la violencia en el País.El coordinador del PRI en el Senado se refirió al tema luego de que la Comisión Global de Política de Drogas consideró que ese enfoque ha causado afectaciones graves a los derechos humanos y no ha resuelto los problemas de salud por el consumo de estupefacientes."Yo no estoy de acuerdo. Legalizarlo nos va a permitir que cada persona determine si usa o no drogas. Esto no va directamente ligado a la comisión de delitos, de ninguna manera, esto solamente tiene que ver con la distribución, en sembradíos, y la distribución que se hace de estos insumos para generar drogas", aseveró."Ahí tal vez nos ahorraríamos un pequeño espacio de conflicto que hay entre grupos de la delincuencia organizada, ¿y de verdad eso nos va a resolver secuestros, robos a casa-habitación, robo a transeúnte? No. Hay que aplicar la ley".Entonces, ¿defiende esa visión, el enfoque prohibicionista?, se le preguntó."Creo que debe de haber en este País libertades de los ciudadanos al respecto de usar o no usar algún tipo de droga, yo me voy por la medicinal, eso es a título personal, pero eso no tiene un efecto al final al respecto de mayor o menor seguridad, estoy convencido de ello."O sea, el que abras, liberes el temas de las drogas, no te va a dar más o menos seguridad, en eso estoy totalmente convencido, y eso con datos, y eso con pruebas, lo puedo defender", aseveró.Quien fuera responsable de la estrategia de seguridad refirió que varios estados del sur de Estados Unidos que decidieron legalizar la mariguana ahora tienen que enfrentar un problema de abasto o del consumo de otras drogas que dañan severamente la salud de los consumidores."Les vino con que las sustancias ya no les fueron suficientes y fueron por más y hoy tienen problemas de drogadicción, pero ya no por la mariguana, sino por sustancias químicas que van y afectan directamente a las personas hasta llevarlas a la muerte", expuso.Osorio Chong consideró que, para mejorar la seguridad en el País, se requiere de un sistema de justicia más robusto y la capacitación de los cuerpos policiacos."Desde la Federación no se va a resolver el tema de seguridad, si la Constitución dice que está en potestad de los municipios, hay que fortalecer las Policías Municipales", señaló."Y si alguien algún día nos quiere acompañar en la propuesta de hacer Policías Estatales Únicas, ahí vamos a encontrar la solución al tema de la seguridad, con recursos, con apoyo y con sanciones".