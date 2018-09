Sin buena fe, PGR en caso Iguala: CNDH

Ciudad de México— En la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) ha mostrado falta de profesionalismo y de buena fe, aseguró el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.Tras participar en el foro "El Derecho Humano a la Salud en México", el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que aún falta justicia para los familiares de los estudiantes desaparecidos."Ha habido altibajos (en la investigación) y en estos altibajos se han mostrado episodios de falta de profesionalismo, (y) de una actuación que no se apega a la buena fe que debe caracterizar al Ministerio Público", lanzó.Prueba de ello, dijo, es el caso de Erik Uriel Sandoval Rodríguez, quien está en prisión debido a que la PGR lo confundió con un homónimo apodado ‘La Rana’, que habría participado en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero."Hay un inocente en la cárcel que, a pesar de todas las pruebas, no se ha pedido el sobreseimiento (de la acusación) al juez, esa no es la actuación de un organismo de buena fe."Dimos todas las pruebas (de que se equivocaron en la detención), no hay ninguna sola prueba, a pesar del tiempo transcurrido, que nos hayan rebatido, si nos rebaten y nos convencen diremos que nos equivocamos, eso es actuar de buena fe, pero (nos dicen) que ya está en manos de un juez, y cómo en otros casos sí promueven sobreseimientos", crítico González Pérez.Sobre estas actitudes, dijo, la CNDH dio vista a la Visitaduría Interna de la PGR, pero también a la Secretaría de la Función Pública directamente, a cargo de la exprocuradora Arely Gómez."Ahí esperamos que se analice y que se vea ese actuar incorrecto y no de buena fe", confío."Es gravísimo, que se tenga a un inocente en la cárcel y a un presunto responsable, señalado desde los testimonios, afuera".El Ombudsman reiteró que, antes que termine la Administración de Enrique Peña Nieto, la CNDH emitirá una recomendación sobre el caso Ayotzinapa.Y agregó que fue invitado por los padres de los estudiantes a participar en el encuentro que tendrán con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el miércoles 26 de septiembre, cuando se cumplan cuatro años de los hechos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.