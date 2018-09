Ciudad de México— La fracción de Morena tiene enredada la negociación de las comisiones en la Cámara de Diputados.A una semana de que venza el plazo para que el reparto de esas instancias se vote en el pleno, no hay definición sobre si habrá una reducción y, en caso de que algunas se fusionen, qué nombres tendrían.Una subcomisión de la Junta de Coordinación Política se integró para definir el reparto, pero diversas fuentes confirmaron que el coordinador de Morena, Mario Delgado, no ha presentado alguna propuesta.La versión es que falta que en esa bancada se acuerde cuántas comisiones quedarán tras la disminución de las 56 que aún existen.Hoy lunes habrá una reunión de diputados de Morena para atender el tema, con número y nombre de comisiones, con el fin de incorporarlas a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica que se pretende presentar.Entre los grupos parlamentarios se habla de eliminar entre 10 y 8 comisiones, aunque también se considera mantener el mismo número debido a la exigencia de presidencias que enfrenta el coordinador del grupo mayoritario.De mantener el mismo número de comisiones, a Morena le tocarían 28, pero de reducir de 56 a 47, cifra que se manejaba la semana pasada, serían 24.Fuentes de la Cámara baja indicaron que la propuesta de Morena era que, en la reducción de comisiones, todas las bancadas perderían una, lo cual fue rechazado por la oposición y hasta por los partidos aliados --PES y PT--, por considerar que no es equitativo.La fracción de PAN estima tener entre 9 y 8 comisiones, en tanto que la del PRI entre 4 y 5.Los grupos del PT, PES y MC reclaman 3 comisiones cada uno, el PRD 2 y el PVEM también quiere 2, pese a que por su representación sólo les correspondería una.Además de resolver internamente cuántas comisiones se negociarán con el resto de las bancadas, la fracción de Morena tiene que resolver los grupos de trabajo en los que se quedará con la presidencia y repartir diputados en las secretarías.La fracción morenista busca tener la presidencia de las comisiones de Presupuesto, Educación, Energía, Gobernación, Agricultura, Defensa Nacional, Jurisdiccional, Puntos Constitucionales, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, entre otras.Acción Nacional aspira a mantener las comisiones que ha tenido en otras Legislaturas, como Hacienda, Salud y Justicia, pero también va a reclamar la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior.Otros grupos esperan quedarse con las comisiones que antes tenían, como MC, que pedirá Desarrollo Metropolitano, Marina y Protección Civil. El PVEM pretende mantener las comisiones de Medio Ambiente y de Radio y Televisión.Por ley, la definición de comisiones debe aprobarse en el pleno antes de octubre, por lo que la última sesión para votar es el jueves 27 de septiembre.

