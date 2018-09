Buscaron detener a Abarca antes de caso Iguala

Ciudad de México— Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y coordinador del PRI en el Senado, reconoció que el Gobierno federal intentó detener a los Abarca antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.En conferencia, recordó que desde el Gobierno de Felipe Calderón existían indagatorias en contra del exalcalde de Iguala, aunque no se tradujeron en ninguna acción penal.Explicó que el Gobierno del presidente Enrique Peña estuvo a punto de capturarlos por el delito de enriquecimiento ilícito, pero cuando estaban cerca de lograrlo se registraron los hechos violentos del 26 de septiembre del 2014."Lo que hizo este Gobierno, en 2012 o 2013, fue iniciar (la averiguación) por enriquecimiento ilícito y pensamos que por ahí íbamos a poderlo detener. Debíamos tener pruebas, entonces empezamos por enriquecimiento ilícito e íbamos muy adelantados y luego se dan los hechos trágicos de Iguala", relató.Sobre la responsabilidad del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero el senador sostuvo que la PGR no encontró elementos para proceder en su contra.El coordinador del PRI en el Senado expresó su solidaridad con los padres de los normalistas, defendió la llamada "verdad histórica" de la PGR y se dijo satisfecho por la labor que desempeñó en ese caso desde la Segob."Siempre estuve dando la cara y siempre les di todo el apoyo que pidieron, todo, abrí las puertas que fueran necesarias, todo lo que me pedían, me senté cuantas veces fue necesario para buscar no su tranquilidad, sino la solución a esa intranquilidad", expresó Osorio.¿Se arrepiente de respaldar la 'verdad histórica'?, se le preguntó."No. Lo que defiendo es a nuestras instituciones y en estas instituciones dieron estas pruebas y estos resultados y estas conclusiones. No veo por qué tenía yo que dudar de las instituciones formadas por el Estado mexicano, ni lo haré. Si hay otros elementos, hay que aportarlos", respondió el priista.

